Un bestseller di Amazon, questo orologio connesso è perfetto per riprendere l'attività fisica

Vuoi tornare gradualmente ad allenarti senza dover assumere un coach? Scegli un orologio connesso che possa guidarti durante gli allenamenti e informarti sul tuo stato di salute. Il marchio Nongamx offre diversi modelli, tra cui lo Smartwatch Sport che include 114 modalità di movimento personalizzabili. Tracciando le calorie, registrando i passi e calcolando la distanza, questo braccialetto intelligente ti fornisce dati di base 24 ore al giorno ed è dotato di diversi sensori per analizzare le tue prestazioni sportive e aiutarti a progredire in sicurezza. Questo orologio connesso è uno degli orologi più venduti su Amazon, che viene proposto a meno di 50 euro. Il commerciante online ti consente di risparmiare il 15% come bonus. Lo sconto viene effettuato al momento della convalida del carrello. Il più venduto su Amazon, L'orologio connesso Nongamx ha un prezzo di € 49,99 .

Scopri questo orologio connesso più venduto su Amazon

Il più venduto su Amazon, Smartwatch Sport connesso da Nongamx Ha già conquistato oltre 600 utenti. Ha ricevuto una valutazione di 4,3 stelle su 5, che ne attesta l'efficacia e la versatilità. Il suo schermo da 1,39 pollici offre una buona risoluzione per la visualizzazione di 300 CD. Puoi collegarlo al tuo smartphone iOS o Android per controllare musica, foto e chiamate. Lo smartwatch Nongamx, in grado di valutare la frequenza cardiaca, ti aiuta ad alleviare lo stress attraverso vari esercizi di respirazione. Puoi anche fare affidamento su di esso per informarti sulle previsioni del tempo durante le tue uscite all'aria aperta. Durante la notte, monitora la qualità del sonno e ti aiuta a regolare il ritmo. Questo orologio connesso, un best-seller su Amazon, è resistente all'acqua e alla polvere.