Questo laptop HP (i3 11th Gen) in vendita a -36% soddisferà budget ridotti

Se hai bisogno di un nuovo laptop per il prossimo anno scolastico, puoi anche approfittare degli ultimi saldi estivi per ottenere un laptop davvero economico. Questo laptop HP 15S è proprio ciò di cui hai bisogno dal momento in cui ti limiti all’utilizzo di base, e con una fascia di prezzo da € 599,99 a € 379,99 sarà l’ideale per studenti e lavoratori con un budget ridotto.

Un portatile con un prezzo di partenza di 600 euro, ovviamente non farai tutto quello che vorresti, ed è comunque un buon compromesso se hai un budget limitato e se hai intenzione di continuare con un uso di base (navigare in Internet, parola elaborazione, visione di video, ecc.). Con la recente entrata dei saldi estivi, puoi ottenere questo laptop HP 15S a un prezzo molto più basso Grazie a questa riduzione di 220 euro.

HP Laptop 15S-FQ2071NF in pochi punti

Schermo FHD da 15,6 pollici

Processore Intel Core i3 con 8 GB di memoria DDR4

Unità SSD NVMe da 256 GB

Invece dei soliti € 599,99, è ora disponibile l’HP Laptop 15S-FQ2071NF In vendita a 379,99 euro a casa mia et al Fnack.

Grande semplicità schermo e corpo

Non aspettarti niente di eccezionale dall’HP Laptop 15S-FQ2071NF, è un laptop progettato per il lavoro e un po’ di intrattenimento, tutto qui. La sua caratteristica più distintiva è la finitura argento e la sua qualità costruttiva, a questo punto, c’è poca somiglianza con un MacBook. In termini di connettività, abbiamo le basi: due porte USB-A, una porta USB-C, una porta HDMI 1.4, un lettore di schede SD e una porta jack da 3,5 mm.

Lo schermo da 15,6 pollici è un pannello LED con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con ampi angoli di visione di 178 gradi. Il produttore afferma inoltre che questo schermo ha micro-bordi per migliorare il comfort visivo. Hai così un pannello adatto per un uso confortevole, sia per navigare che per guardare le serie su Netflix. Tieni presente che Windows 11 è già installato su questo laptop, quindi non dovrai investire in una licenza.

prestazione di base

Per le sue prestazioni, l’HP Laptop 15S-FQ2071NF utilizza un processore Intel Core i3-1125G4 con quattro core, che operano a una frequenza di 2 GHz e possono arrivare fino a 3,7 GHz in modalità Turbo Boost. Questo processore è associato a 8 GB di RAM DDR4, sufficienti per garantire il multitasking nell’utilizzo di base. Anche se sulla scheda Core i3 è presente solo una GPU Intel UHD G4, puoi giocare a giochi leggeri e cimentarti nell’editing video.

In termini di spazio di archiviazione, l’HP Laptop 15S ha un SSD NVMe da 256 GB, che è una buona capacità di archiviazione per questo tipo di laptop, e questo tipo di SSD consente di eseguire programmi a velocità quasi istantanea. Se hai bisogno di più spazio di archiviazione, dovrai utilizzare un disco rigido esterno o un’unità a stato solido. Infine, questo laptop ha una batteria a 3 celle da 41 Wh che offre 6 ore di autonomia.

