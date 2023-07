“Rêver + Grand”: una serie di full immersion nel mondo della ricerca

Che si tratti di vaccini, cure contro il cancro o chirurgia ricostruttiva, scopriamo attraverso questi sei professionisti il ​​posto importante che occupano oggi. Vallonia sulla scena scientifica internazionale.

Dopo la chiusura delle acciaierie intorno agli anni 2000, il governo vallone ha istituito a piano di ripresa economica diversi milioni di euro. A Liegi A Joselispassante Monte San GibertoIl nostro territorio ha così visto emergere negli ultimi anni diversi poli economici, concentrando in questo settore un gran numero di fiorenti aziende.

Attualmente stanno crescendo, reclutando attivamente, ma stanno lottando con il reclutamento a causa della mancanza di candidati qualificati. Così i vari professionisti intervistati con le loro lauree sperano di generare nuove professioni Con la nuova generazione, per permettere al settore di continuare a svilupparsi in Vallonia.

Questo bando vale non solo per futuri medici, biologi e chimici, ma anche per futuri ingegneri, informatici, meccanici e manager finanziari. Molte professioni nelle vicinanze perditae di cui le aziende avranno sempre più bisogno nei prossimi anni.