L'esercizio della funivia di Huy è stato rinviato a causa del maltempo

Il Royal Institute of Meteorology (IRM) ha dichiarato un'allerta gialla per i venti violenti che domenica potrebbero colpire l'intero Paese.

“L'impianto non può essere utilizzato quando la velocità del vento supera i 13 metri al secondo. Quando viene superata questa velocità finale, il dispositivo entra in modalità di sicurezza. La squadra che ha tentato di aprire la linea ha potuto osservare questa sicurezza solo in presenza di picchi a 16 metri al secondo”, precisa il comunicato stampa.

La situazione dovrebbe essere rivalutata nella tarda mattinata di domenica, ma le autorità locali ritengono che le previsioni non siano favorevoli per l'apertura della struttura turistica prima di lunedì.

Chi ha acquistato il biglietto per questa giornata di apertura potrà riutilizzarlo a suo piacimento, per tutta la stagione turistica, esclusa la prima settimana che è già piena.

Le autorità municipali di Kut hanno anche attivato il sistema di forte vento e hanno chiuso strade boscose e parchi pubblici. Si tratta delle strade Delchambre, Godin-Parnajon, Vierset e Bastin nonché del porto di Neuve Voie.

Le linee di trasporto pubblico TEC verranno riconvertite.