RWDM – Courtrai: annullato il pareggio di Molenbeek per fallo di mano (Live, 0-1)

Dopo che lo Charleroi ha battuto l'Eupen e si è assicurato il suo mantenimento nella D1A da venerdì sera, l'RWDM dovrà passare attraverso il box di qualificazione se vuole assicurarsi il suo mantenimento nell'élite. Uno scenario che gli abitanti di Molenbeek possono garantire già da domenica sera. Se i giocatori di Yannick Ferreira battessero il Kortrijk, avanzerebbero otto punti sull'Eupen, avversari della serata, abbastanza per assicurarsi un posto agli spareggi.

Ma nel primo tempo la squadra del Molenpequa non ha fatto vedere nulla. Gli uomini di Yannick Ferreira controllano quasi ogni area e il vantaggio di Kortrijk ha perfettamente senso.

Antonis ha tirato la palla in profondità e il giovane Mohsatou Hubert si è lasciato ingannare da un bellissimo cross portando Kyrillos in vantaggio. I Courtreziani hanno avuto occasioni per raddoppiare prima dell'intervallo, soprattutto con De Neve, Ambrose o Davies, ma è mancata un po' di qualità.

D'altra parte, RWDM non ha creato la minima opportunità poiché molti centri non hanno trovato partecipanti.

