La tua lavastoviglie può fornire molteplici servizi: ecco dieci cose quotidiane che può pulire anche per te

In primo luogo, possiamo menzionare giocattoli di plastica. Che si tratti di bambini o animali domestici, puoi lavarlo in lavastoviglie. Anche se questo può sembrare sorprendente, in realtà ha senso: non c'è rischio per la salute se i giocattoli vengono messi in bocca, perché la lavastoviglie serve per pulire posate e bicchieri, e quindi non ci sono prodotti pericolosi se vengono ingeriti.

IL Cesti Può anche essere messo in lavastoviglie per la pulizia. Infatti, un ciclo veloce sarà efficace quanto quello della lavatrice. Tuttavia, non rischiare di danneggiare il rullo se le tue scarpe sono pesanti. Questi saranno anche meno dannosi.

IL Strumenti da giardinaggio Può essere messo anche in lavastoviglie, a condizione che venga prima rimosso lo sporco, per evitare di intasare l'elettrodomestico. Questo è anche il caso utensili Classico, proprio così Pala per la polvere Sai una spazzola (Se è di plastica).

Quando lavi il frigorifero, per risparmiare tempo, puoi anche mettere… scaffali E il Inserire Che in lavastoviglie. Infine, la lavastoviglie è un buon modo per pulire SpugnaChe è considerato un terreno fertile per la moltiplicazione dei batteri. In questo modo potrai conservarlo più a lungo prima di gettarlo nella spazzatura. Questo è anche il caso Spazzole per piatti.

