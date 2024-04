Non perdetevi la grande promozione su questo modello, molto apprezzato dagli sportivi

A fine aprile, l'orologio connesso GPS Garmin Forerunner 55 beneficerà di uno sconto del 20% su Amazon.

Per fare attività fisica o prenderti cura della tua salute, un orologio connesso è un accessorio molto pratico che puoi indossare al polso. Sebbene ci siano molti smartwatch sul mercato, Amazon ha questo in vendita Orologio connesso Garmin Forerunner 55. Normalmente venduto al dettaglio a € 199,99, l'orologio connesso Garmin Forerunner 55 beneficia di uno sconto del 20% e può essere ordinato per soli € 159.

Questo orologio connesso è disponibile in diversi colori: bianco, nero o blu. È una scelta Amazon e ha una valutazione di 4,6 stelle su 5 dopo aver ricevuto oltre 5.302 recensioni. Nell'ultimo mese, l'orologio GPS Garmin Multi-Activity è stato ordinato più di 300 volte. Questo orologio connesso può essere modificato in 4 lotti dai membri di Amazon Prime.

L'orologio connesso Garmin Forerunner 55 ha un touchscreen da 1,04 pollici. Misto, questo orologio è adatto sia per le donne che per gli uomini.

Questo orologio Garmin include 17 profili di attività tra cui corsa, ciclismo, nuoto in piscina, corsa virtuale, pilates, HIIT e persino esercizi di respirazione. Vengono forniti suggerimenti per l'esercizio quotidiano tenendo conto del tuo livello di forma fisica, nonché della cronologia degli allenamenti, del livello di forma fisica e del tempo di recupero.

Grazie alla funzione PacePro hai la possibilità di pianificare la tua strategia per la gara di oggi. Questo orologio connesso tiene traccia delle tue statistiche di corsa per aiutarti a migliorare. Altri dati monitorati includono la frequenza cardiaca.

L'orologio Garmin Forerunner 55 Connected offre oltre due settimane di durata della batteria in modalità connessa o 20 ore in modalità GPS. È compatibile con iOS e Android. Per un periodo limitato, l'orologio connesso Garmin Forerunner 55 è in vendita su Amazon a meno di 160 euro.

