Meta apre ampiamente il proprio modello di intelligenza artificiale, il concorrente di OpenAI e Google

Llama 2, un concorrente GPT-4 – al lavoro in ChatGPT e Bing, il motore di ricerca di Microsoft – sarà disponibile sulle principali piattaforme cloud (remote computing), Azure (Microsoft) e AWS (Amazon). “Rendendo i modelli di intelligenza artificiale ampiamente disponibili, può avvantaggiare tutti… e pensiamo che sia più sicuro”, ha affermato Meta. Il lancio di ChatGPT da parte di OpenAI e il suo immediato successo hanno scatenato una frenetica corsa all’IA generativa, in grado di rispondere a domande nel linguaggio quotidiano e generare ogni tipo di script. Microsoft, il principale investitore di OpenAI, e Google dominano il settore, ma anche la maggior parte dei giganti della tecnologia è fortemente impegnata nell’ultima generazione di IA, nonostante le polemiche sui suoi errori e sui potenziali rischi. “Dare ad aziende, startup, imprenditori e ricercatori l’accesso a strumenti che potrebbero avere difficoltà a costruire da soli su una tale scala, con capacità informatiche a cui altrimenti non avrebbero accesso, aprirà loro un mondo di opportunità per sperimentare e innovare”, afferma Meta. La società madre di Facebook e Instagram ha fatto l’annuncio in occasione di un evento di marketing per Microsoft, “Llama 2 Principal Partner”. Pertanto, Windows si posiziona accanto all’IA open source, il cui funzionamento è meno opaco e più trasparente rispetto ad altri sistemi di intelligenza artificiale. Il gruppo statunitense ha anche rivelato che Copilot, il nuovo strumento di punta per la suite Microsoft 365 Office che mette in risalto l’intelligenza artificiale, costerà $ 30 al mese per utente. Preferito