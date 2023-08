Questi produttori di automobili hanno i denti che graffiano il pavimento

In un elenco editoriale per la newsletter del 17 agosto di Watt Else, Nomirama ha considerato una dichiarazione di guerra da parte dei produttori cinesi. Gli Electric Car Hunger Games sono ufficialmente iniziati e alcuni stanno tramando la loro vendetta.

Il produttore cinese BYD ha lanciato un’offensiva internazionale e non intende risparmiare nessuno che si metta sulla sua strada. Le ali BYD stanno crescendo grazie agli ottimi risultati nel mercato asiatico. Difficile negare che il marchio abbia compiuto un’impresa notevole diventando il campione dei veicoli elettrificati (elettrici + ibridi) in così poco tempo, ancor prima di attaccare davvero la conquista del mercato europeo. Ma minuto farfalla! Non dovremmo bruciarci le ali alienandoci tutte le altre case automobilistiche: cinesi, europee o americane.

Gli imperi sono caduti per meno di questo. In termini di strategia, devo ancora ammettere che si tratta di una mossa coraggiosa. Ma darà i suoi frutti? Elon Musk ha finalmente un concorrente della sua taglia e dello stesso ego. Il gioco è iniziato e vedremo chi sopravviverà fino alla fine del gioco.

Un appello per un’unione sacra tra produttori cinesi

La scorsa settimana BYD ha organizzato un evento durante il quale non sono passate inosservate alcune dichiarazioni del suo presidente, Wang Chuanfu. Non ha esitato a invitare le case automobilistiche cinesi a unirsi. Distruggi i vecchi miti“dal mercato.

Estratto dalla presentazione BYD // Fonte: BYD

Mentre, per mesi, i marchi cinesi hanno condotto una fratricida guerra dei prezzi a livello nazionale, con tutti che attualmente stanno perdendo le piume, la richiesta di un’unione suona un po’ falsa. Tuttavia, per designare i produttori stranieri come il nemico comune, il messaggio ha trovato echi positivi con capi di marchi come Li Auto o Nio. Altri, come i capi di Great Wall Motors (GWM), sono più misurati e non hanno esitato ad avvertire BYD dei pericoli di tali discorsi. Buon punto per GWM!

‘E’ il momento dei marchi cinesi’

Le dichiarazioni di Wang Chuanfu non sono parole vuote, è una vera dichiarazione di guerra, ed è poco convincente. Va detto che sbaglierebbe se non mostrasse le zanne. Da diversi mesi i politici, così come i vertici dei marchi europei, hanno a che fare con “produttori cinesi” che vogliono rubargli il pane di bocca. Lo hanno fatto anche alla presenza dei rappresentanti del marchio BYD durante il summit che si è tenuto in parallelo con il Motor Show di Parigi, lo scorso ottobre. Il discorso di BYD ha abilmente messo le cose in chiaro quel giorno, nonostante gli attacchi diretti di Bruno Le Maire e Carlos Tavares.

Il primo contatto di BYD in Francia per il Mondial de Paris // Fonte: Raphaelle Baut

Un produttore come BYD ha fabbriche, batterie, elettricità verde e strutture di approvvigionamento di semiconduttori e la società ha ordinato la propria flotta di cargo per garantire la consegna in tutto il mondo dei suoi veicoli. Fino a quando i costruttori storici, che hanno delegato assolutamente tutto ai subappaltatori, potranno andare lontano?

Fortunatamente per i produttori europei, un produttore cinese come BYD non ha ancora tutte le chiavi per entrare nel mercato europeo dei veicoli elettrici, almeno non con la potenza di Tesla. Una volta trovata la ricetta giusta su come mettere a punto la manovrabilità delle auto, allestirle secondo i nostri gusti e creare alcune fabbriche in Europa, sarà troppo tardi per rimpiangere la loro esistenza se sono state sottovalutate per così tanto tempo e molestato.

BYD ha prodotto questo cortometraggio per celebrare la produzione del suo 5 milionesimo veicolo a nuova energia. Nel cortometraggio, includono molti famosi produttori di automobili cinesi e lodano l’industria automobilistica cinese.NIO$ LI dollari $ XPEV #BYD pic.twitter.com/QnvIJOxm6Z – Jason (@Jas0nYu) 9 agosto 2023

Infine, a tutti i produttori stranieri che puntano ancora al mercato cinese per ottenere volumi di vendita sull’elettrificazione, vogliamo davvero augurare loro buona fortuna, attraverso una replica di Hunger Games:” Possa il destino essere a tuo favore! »

Per non perdere nessuno degli editoriali di Watt Else, iscriviti alla nostra newsletter settimanale, 100% garantito senza fronzoli.

