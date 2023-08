Il salvatore di Carlos Ghosn si rivolta contro di lui in un nuovo documentario: la pena detentiva di Carlos era uno scherzo

Come il documentario della BBC trasmesso nel 2021, “In Search” sfrutta le sorgenti cinematografiche del caso, dalla fulminea carriera del signor Ghosn fino al suo arresto alla fine del 2018 in Giappone, con l’accusa di appropriazione indebita finanziaria.

Carlos Ghosn, l’ex amministratore delegato di Renault e Nissan, è stato preso di mira da aprile con un secondo mandato d’arresto della giustizia francese

“È un personaggio esagerato, con qualità straordinarie e difetti molto significativi”, ha detto ad AFP il giornalista Nick Kostoff, uno degli autori del libro che ha ispirato la serie.

La serie Apple si concentra sulla sua fuga dal Giappone su un jet privato, nascosto in una scatola di strumenti musicali, grazie a Michael Taylor e suo figlio David.

Questi, come le altre vittime del caso, hanno scontato una pena detentiva per il loro coinvolgimento. Da allora, il signor Ghosn è rimasto nella sua prigione d’oro in Libano, che non risparmia i suoi sudditi, anche se l’uomo d’affari franco-brasiliano e libanese è oggetto di mandati di arresto emessi dai tribunali giapponese e francese.

Michael Taylor ha visto la sua “evacuazione dal Giappone come un salvataggio dalla Corea del Nord”, secondo Nick Kostov.

Ma la prigionia in Giappone ha rotto l’élite degli ex soldati, così come suo figlio. Il signor Taylor descrive nel documentario che “la permanenza di Carlos in prigione è stata uno scherzo rispetto a quello che abbiamo sopportato”, con la prolungata permanenza in isolamento.

sbiancamento?

Ora accusa il signor Ghosn di non aver pagato uno stipendio commisurato al servizio reso. “Ho messo da parte un milione di dollari di tasca mia, in spese legali”, dice il signor Taylor. “Sono un buon amico”, dice l’ex soldato, “ma posso anche essere un grande nemico. La storia non è ancora finita”.

In tutto il documentario, il signor Ghosn, 69 anni, è descritto come un uomo il cui successo gli ha dato alla testa, tanto da aver persino organizzato una festa in suo onore alla Reggia di Versailles.

Fedele o no? Cosa rivelano i gesti di Carlos Ghosn

Ex dipendenti di Nissan, così come Louis Schweitzer, che lo ha messo alla guida del produttore, o l’ex ministro dell’Economia francese Arnaud Montebourg, raccontano come avrebbe perso il contatto con la realtà.

Quindi i giornalisti del WSJ indagano su un presunto schema di riciclaggio di denaro che attraversa l’Oman, sulla base di estratti dalla corrispondenza di Ghosn.

Attraverso questo schema, milioni di dollari in bonus avrebbero potuto essere assegnati dalla Renault a un miliardario dell’Oman prima di essere pagati al capo della Renault-Nissan.

Carlos Ghosn reciterà in un documentario e in una miniserie sulla sua vita

Secondo il signor Ghosn, è stato pagato solo per consulenze aziendali. Secondo un avvocato della Renault, è stato un “tipico conflitto di interessi” e “un ottimo compenso”.

“Onestamente, è tutto ciò che rimane dopo tutto ciò che hai ottenuto?” Il signor Ghosn viene finalmente licenziato. “Non può finire così”.

In Giappone non ci può essere processo in sua assenza. In Francia, l’uomo d’affari è ancora sotto minaccia di azione penale.