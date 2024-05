La nuova Tesla Model 3 schiaccia la Porsche Taycan 4S

Nel mondo sempre competitivo delle auto elettriche, ogni nuovo modello viene esaminato attentamente e confrontato con i suoi concorrenti. L’ultima analisi delle prestazioni e dei costi tra la Porsche Taycan 4S del 2024 e la Tesla Model 3 Performance (M3P) rivela un divario significativo, mettendo Tesla in una posizione di potere schiacciante.

Un divario di prezzo che sfida ogni concorrenza

Il primo punto di attrito tra questi due modelli è senza dubbio il prezzo. Una Porsche Taycan 4S costa più del doppio di una Tesla Model 3 Performance. Questo divario di prezzo è particolarmente evidente considerando le prestazioni e le funzionalità offerte da Tesla a un costo molto inferiore.

pub

Vuoi installare pannelli solari ai migliori prezzi?

Differenza notevole nelle prestazioni

In termini di prestazioni, Tesla supera anche Porsche. Non solo il Taycan 4S è meno autonomo del 30,4% in termini di chilometraggio per carica, ma è anche notevolmente indietro in accelerazione e velocità massima. Infatti, la Porsche impiega il 20,7% in più per raggiungere le stesse velocità della Tesla, e la sua velocità massima è inferiore del 4,9%.

Spazio di carico: i vantaggi di Tesla

Anche uno degli aspetti più pratici dell’auto, lo spazio di carico, è a favore di Tesla. La 3 Performance offre il 28,6% di spazio di carico in più rispetto alla Taycan 4S. L’ultimo modello soffre di dimensioni esterne maggiori (lunghezza +5,2% e larghezza +2,7%) senza poter garantire uno spazio interno relativamente più ampio.

Maneggevolezza e peso: Tesla domina

Quando si tratta di maneggevolezza, il peso gioca un ruolo cruciale. La Porsche Taycan 4S pesa 748 libbre in più rispetto alla Tesla Model 3 Performance, rendendola notevolmente meno agile. Questo peso aggiuntivo ostacola la Porsche, soprattutto in situazioni che richiedono velocità e risposta.

Rapporto qualità prezzo: una scelta chiara

Al prezzo di una Porsche Taycan 4S è possibile acquistare due Tesla Model 3 Performance e avere comunque abbastanza soldi per una vacanza di lusso di due settimane. Questa osservazione evidenzia l’enorme differenza di valore tra le due vetture.

Conclusione

Insomma, l’analisi comparativa tra la Porsche Taycan 4S e la Tesla Model 3 Performance non lascia dubbi: Tesla offre miglior rapporto qualità-prezzo, migliori prestazioni e maggiore praticità ad un prezzo molto più basso. In questo contesto, scegliere Porsche può sembrare incomprensibile a molti, a meno che non si dia priorità a criteri diversi da quelli che solitamente sono determinanti nella scelta di un’auto elettrica ad alte prestazioni.