Con la Honda e:Ny1, il produttore si lancia nell’arena elettrica

Abbiamo pensato fino alla fine che fosse un simbolo di sviluppo, che il modello avesse un nome più commerciale, invece no: il primo SUV elettrico di Honda si chiama e:Ny1. Un nome complesso con la spiegazione che è più di questo, che ti forniremo.

Dopo questo “dettaglio”, scopriamo un veicolo simile all’HR-V, con il quale condivide gli ingombri, alcuni pannelli della carrozzeria e parte degli interni. Troviamo quindi un’ottima abitabilità posteriore, e un bagagliaio di 361 litri di media. Ma il nuovo arrivato si affida a una nuova piattaforma elettrificata su cui verranno costruiti i futuri modelli elettrici Honda.

A bordo, la differenza è ancora più evidente, soprattutto con quel grande schermo centrale verticale da 15,1 pollici. Uno schermo che però è deludente nella sua esecuzione in quanto il display rimane molto statico: multimedia e navigazione nel terzo superiore, il menu principale e le funzioni dell’auto nel mezzo e l’aria condizionata nella parte inferiore. Ed è impossibile deviarne, ad esempio, per sfruttare la navigazione sul grande schermo. Allo stesso modo, se il guidatore gode di strumenti digitali su un pannello da 10,25 pollici, il display delle informazioni è leggermente personalizzabile e la presentazione è quasi liscia.

Tocco Honda

Su strada, questa e:Ny1 rimane fedele ai principi dei modelli termici Honda. È una bella dinamica e divertente da guidare quando la strada è tortuosa. I 204 cavalli sono sempre sufficienti per fornire servizi nitidi e precisi grazie alla relativa leggerezza, a 1.680 kg, che mostra questo SUV. Da sottolineare anche il comfort e l’insonorizzazione aerodinamica, anche se ai solleciti si avverte un sibilo del motore elettrico, con la radio spenta come durante i test comunque. D’altra parte, avremmo apprezzato un rinnovamento più nitido per sfruttare la modalità di guida a pedale singolo, che è sempre molto divertente in città.

Il verdetto è 14/20

Se e:Ny1 non porta al collasso, incarna una proposta piacevole e, soprattutto, non troppo lontana dal caldo per chi vuole sperimentare con l’elettricità. Per un SUV compatto, invece, al prezzo di 47.860 euro, avremmo sperato in più di 412 km di autonomia WLTP, anche se questo si sarebbe potuto facilmente ottenere in una situazione reale e con gli equipaggiamenti previsti. Ma soprattutto ci aspettavamo di meglio dalla capacità di ricarica massima di 78kW, che viene volontariamente limitata per preservare la durata della batteria. Passare dal 10 al 45% della batteria richiede 45 minuti, che saranno un freno nei lunghi viaggi.

Honda e: Ny1 Eleganza

Lunghezza: 4.387 mt

Larghezza: 1.866 mt

Altezza: 1.584 m

Volume del bagagliaio: 361 litri

Filamento: 1680 libbre

Consumo medio (WLTP): 18,2 kWh/100 km

Potenza: 204 CV

Due coppie: 310 Nm

Vitesse Max: 160 km/h

Accelerazione (0-100 km/h): 7,6 secondi

Batteria: 61,9 kWh netti

Regioni Autonome (WLTP): 412 km

Prezzo base: 47.860 euro IVA inclusa

