Grande polemica nell’azienda Engie, che ha promesso una ricompensa di 1.500 euro e poi l’ha “recuperata” a 10.000 lavoratori: un “errore”

“A seguito di un errore nelle liste di distribuzione lato Engie, il messaggio che ho ricevuto giovedì scorso riguardante un bonus unico… Questo bonus vale solo per le entità che ora fanno parte del gruppo Engie e quindi non si applica ai dipendenti Equans.. “Engie si scusa per questo errore e per la confusione causata da questo contatto. La direzione di Equans non può che deplorare questa situazione: siamo in contatto con Engie in modo che questa situazione non si ripeta in futuro…”

Un completo malinteso da parte dei lavoratori che hanno comunque partecipato agli ottimi risultati dei primi nove mesi del 2022. Tanto più che Bouygues ha acquistato Equans per… 6 miliardi di euro.