Una soluzione inaspettata per Romelu Lukaku… Scambiare il Chelsea per un ex giocatore della lega professionistica? – Tutto il calcio

Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku? Il Diavolo Rosso viene ceduto solo in prestito alla Roma, che probabilmente non avrà i mezzi per trattenerlo…

Stiamo andando verso una nuova saga di Lukaku? La scorsa estate, il futuro del Red Devil era incerto per tutta la finestra di mercato. All’inizio era vicino al ritorno all’Inter. Romelu Lukaku È stato poi ceduto alla Juventus nell’ambito dello scambio con Dusan Vlahovic; Trattativa che ha fatto arrabbiare l’Inter, fino a chiudere definitivamente le due porte.

Romelu sembrava in un vicolo cieco, ed era addirittura sul punto di unirsi all’Arabia Saudita, quando alla fine fu ceduto in prestito alla Roma dove Jose Mourinho lo fece rivivere. Ma adesso, nonostante la bella stagione, la Roma rischia di non riuscire a trattenere il suo capocannoniere. Se il club salta la Champions League, i soldi non basteranno.

La voce ha riportato rapidamente Lukaku in Arabia Saudita (leggi qui). Sembra chiaro che questa volta un ritorno al Chelsea sia fuori questione, visto il suo recente fallimento. Ma potrebbe apparire una soluzione inaspettata.

Osimhen al Chelsea e Lukaku al Napoli?

Secondo il giornalista italiano Gianluca Di Marzio, il Chelsea starebbe indagando sulla fattibilità di un grosso accordo di trasferimento: Vittorio Osimhen. Il 25enne attaccante nigeriano sta disputando un’altra grande stagione (16 gol in 25 partite).













Se si stima in 110 milioni di giorni Trasferimento di mercatoIl Napoli può concedergli il passaggio al Chelsea per una cifra compresa tra 80 e 90 milioni di euro… a una condizione: nella trattativa devono essere inseriti due giocatori. Uno di questi sarà, avete indovinato: Romelu Lukaku. L’attaccante belga sarà il sostituto diretto di Osimhen. Il secondo giocatore dei Blues che il Napoli vorrebbe sarebbe il giovane talento senza nome.

A rendere ancora più credibili queste voci è il fatto che il futuro ds del Napoli, nominato a partire dal mercato estivo, sia Giovanni Manna. Manna è l’attuale direttore sportivo della Juventus ed era quindi dietro il suo interesse Bianconeri Per Lukaku la scorsa estate. Si è poi parlato di uno scambio simile con Vlahović.

Per Romelu Lukaku, che ha segnato 19 gol in 43 presenze in questa stagione con la Roma, questa sarebbe una soluzione ideale se La Love non avesse i fondi per trattenerlo. Tutto, invece di sopportare un’epopea mozzafiato come quella avvenuta nell’estate del 2023…