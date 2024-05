Concorso Eurovision: il costume “Rock and Gentleman” di Tali

Jannis Meltgen spiega che l’abito “ha un lato roccioso e non assomiglia a un abito da sera, come richiesto dalla cantante e dal suo entourage”. Lo stilista lussemburghese ha disegnato l’outfit che Tali indosserà durante il primo evento Eurovision di domenica a Malmö, in Svezia. La cantante apparirà per la prima volta in un’uscita con gli altri candidati durante la cerimonia di apertura del “Tappeto Turchese”, prima delle semifinali di martedì.