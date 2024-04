L’USDT potrebbe essere rimosso dagli scambi europei prima di giugno 2024

Durante la Settimana Blockchain di Parigi, Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha discusso diversi temi caldi nel mondo delle criptovalute con il media The Big Whale..

Nel corso di questa intervista, Paolo Ardoino si è mostrato particolarmente pessimista sul futuro delle aziende di questo settore all'interno dell'UE, criticando fortemente la legge MiCA, che entrerà in vigore nel giugno 2024.

Per lui, MiCA è una regolamentazione molto severa che cerca di rallentare l'adozione delle stablecoin denominate in dollari in Europa, sequestrandole 'Pericolo di soffocare l'innovazione' E ostacolando nuovi servizi sviluppati su infrastrutture blockchain.

👉 Scopri di più – MiCA: Bozza di Regolamento Europeo per i Cryptoasset

Paolo ha osservato che Tether potrebbe scegliere di non rispettare le normative UE poiché le restrizioni imposte da MiCA sono troppo severe. Questa decisione potrebbe costringere gli scambi europei a rimuovere USDT dalle loro piattaforme.

In realtà, La legislazione richiede che il 60% delle riserve degli emittenti di stablecoin siano detenute in forma liquida su un conto bancario.

Sottolinea che questa condizione riduce notevolmente la flessibilità di pagamento per i suoi clienti e genera un rischio aggiuntivo: il rischio di fallimento bancario..

Se una banca che detiene una grande porzione di riserve fallisce, Tether rischierebbe di perdere parte dei suoi fondi, mentre allocare la maggior parte delle sue riserve in obbligazioni è più sicuro e riduce il rischio di perdere denaro.

Inoltre, MiCA obbliga a distribuire le riserve tra 6 e 12 banche, a seconda dei fondi totali. Paolo Ardoino sottolinea che è già difficile trovare in Europa una banca che accetti affari nel settore delle criptovalute, quindi trovare tra le 6 e le 12 banche che lo consentano sembra praticamente impossibile..

Dopo la pubblicazione dell'intervista, il CEO ha voluto correggere le sue affermazioni in un post sul social network X.

I depositi in contanti non assicurati non sono una buona idea.

Giusto per correggere l'affermazione: stiamo ancora discutendo con l'autorità di regolamentazione le nostre preoccupazioni espresse nella nostra intervista, il che porrebbe gravi rischi per le stablecoin regolamentate dall'UE.

“Per correggere l'affermazione: continuiamo a discutere con l'autorità di regolamentazione le nostre preoccupazioni espresse durante la nostra intervista, il che porrebbe seri rischi per le stablecoin regolamentate dall'UE. […] Dovremmo imparare da quanto accaduto con la Silicon Valley Bank e con un’altra importante stablecoin statunitense. Se la banca fallisce, falliscono anche i fondi non assicurati. »

essie, Il CEO di Tether corregge le sue dichiarazioni e afferma che Tether continua le discussioni con i regolatori europei. Sottolinea inoltre che mantenere gran parte delle riserve di liquidità nelle banche è molto rischioso.

👉 Leggi anche nella news – Uniswap VS SEC: l'ecosistema delle criptovalute si mobilita dietro l'exchange

Cita l'esempio dell'USDC, che nel marzo 2023 ha subito una minore correlazione rispetto al dollaro a causa dell'incertezza sul futuro dei fondi di Circle. Quest'ultimo era depositato su un conto presso la Silicon Valley Bank, che dichiarò bancarotta.

Coinbase: Iscriviti allo scambio di criptovaluta più popolare al mondo

fonte : Grande balena

Quello che devi sapere sui link di affiliazione. Questa pagina può contenere beni, prodotti o servizi relativi agli investimenti. Alcuni collegamenti in questo articolo potrebbero essere affiliati. Ciò significa che se acquisti un prodotto o ti registri a un sito da questo articolo, il nostro partner ci paga una commissione. Questo ci consente di continuare a fornirti contenuti originali e utili. Non ti sarà fatto alcun danno e potrai anche essere ricompensato utilizzando i nostri link.

Gli investimenti in criptovalute sono rischiosi. Cryptoast non è responsabile della qualità dei prodotti o dei servizi forniti in questa pagina e non può essere ritenuto responsabile, direttamente o indirettamente, per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso del bene o del servizio descritto in questo articolo. Gli investimenti relativi alle risorse crittografiche sono intrinsecamente rischiosi e i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche prima di intraprendere qualsiasi azione e investire solo nei limiti delle proprie capacità finanziarie. Questo articolo non costituisce un consiglio di investimento.

Raccomandazioni del Fondo monetario arabo. Non esiste un rendimento elevato garantito, un prodotto ad alto rendimento comporta un rischio elevato. Questo rischio deve essere coerente con il tuo progetto, il tuo orizzonte di investimento e la tua capacità di perdere parte di questi risparmi. Non investire se non sei disposto a perdere tutto o parte del tuo capitale .

Andando avanti, leggi le nostre pagine sulla condizione finanziaria, sulla trasparenza dei media e sulle note legali.