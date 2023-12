Corsa finale per installare i pannelli fotovoltaici e imporre al contatore di invertire

Si tratta dell'ultima tappa, questa settimana, per installare e, soprattutto, certificare una nuova installazione di pannelli fotovoltaici secondo il sistema vallone di “circolazione contro-inversa”.

A partire dal 1° gennaio 2024 questo sistema di compensazione finanziaria sarà completato! Solo gli impianti installati e controllati prima del 31 dicembre di quest'anno potranno comunque beneficiare della compensazione vallone fino al 2030.

Nelle ultime settimane c'è stata una corsa per installare gli ultimi pannelli che danno ancora diritto a questo vantaggio economico. Anche nel 2023 la domanda di installatori è stata elevata. È il caso in particolare di Valery Rollin, specialista del settore con sede a Itter, nel Brabante Vallone.

Più del 20% quest'anno

“Per me, come per gli altri miei colleghi, il 2023 è stato davvero un anno da record“Valery spiega nel rapporto audio allegato!”La mia azienda ha registrato un aumento degli ordini del 20% rispetto al 2022“.

Negli ultimi mesi è stato necessario completare le domande tenendo conto del fitto calendario degli osservatori, che sono gli unici autorizzati a verificare la conformità del sistema. “Oggi tutto sta per finire! Quindi non dovresti più contattarmi. Penso che anche i controllori meriteranno qualche giorno di riposo a fine anno.“

Valery prevede un leggero calo degli ordini all'inizio del 2024, prima di una possibile ripresa intorno al prossimo marzo. “Il dispositivo rimane interessante. I pannelli stanno diventando sempre più economici. Lo stesso vale per le batterie domestiche.“Senza dimenticare altri cambiamenti attesi, come le tariffe trimestrali variabili, per incentivare il consumo di energia quando disponibile.