Il secondo aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici in cinque mesi

L’inflazione ha continuato a salire a dicembre, ha detto Statbel, oggi, giovedì, raggiungendo il 5,71% rispetto al 5,64% del mese precedente. Questo è il livello più alto dal luglio 2008, quando l’inflazione ha raggiunto il 5,9%.

Anche l’indicatore chiave del servizio civile e delle prestazioni sociali è stato aggirato. Sulla base dell’indice sanitario, l’inflazione è stata del 5,21% a dicembre, rispetto al 4,81% di novembre e al 3,48% di ottobre, ha affermato Stattable. Escludendo i prodotti energetici, l’inflazione è salita al 2,35% dall’1,88% di novembre e dall’1,68% di ottobre.

L’inflazione di fondo, che non tiene conto delle variazioni dei prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari non trasformati, è salita al 2,53% dal 2,14% di novembre e dall’1,95% di ottobre.

Aumento del prezzo dell’energia

Secondo Statbel, i prezzi più alti dell’energia hanno fatto salire l’inflazione durante la seconda metà del 2021. Energy raggiunge un tasso di inflazione del 41,98% e contribuisce con 3,56 punti percentuali al tasso di inflazione complessivo. Dicembre sembra comunque essere una data con un calo medio del gas naturale dell’8,4% rispetto al mese precedente. L’elettricità è aumentata leggermente dello 0,8% in media.

Inoltre, l’IPC è aumentato di 0,11 punti a dicembre (0,10%) a 115,74 punti dai 115,63 punti di novembre. L’indice di salute si è attestato a 115,60 punti a dicembre, con un aumento di 0,4 punti. L’indice di salute omogeneo è di 111,97 punti.

È stato così superato l’indicatore cardine del servizio civile e delle prestazioni sociali, fissato a 111,53 punti. Gli assegni sociali e le pensioni saranno indicizzate al 2% a gennaio. Gli stipendi del settore pubblico saranno fissati al 2% a febbraio. Il precedente superamento del CPI risale allo scorso agosto. Il prossimo indicatore cardine del servizio civile e delle prestazioni sociali è fissato a 113,76 punti.

Acquisto di veicoli, noleggio privato, combustibile per riscaldamento, pesce e frutti di mare, prodotti per l’igiene personale, elettricità, villaggi turistici, campeggi, viaggi all’estero e Gite in cittàI prodotti per la pulizia ei biglietti aerei sono stati i prodotti che hanno registrato l’impatto al rialzo più forte a dicembre. Il gas naturale, le bevande alcoliche e la frutta hanno avuto un effetto negativo.