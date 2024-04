Vita pratica: ignorare queste istruzioni potrebbe danneggiare i vestiti

La frase “solo lavaggio a secco” sull'etichetta di un indumento indica che deve essere sempre portato in una lavanderia a secco. immagine/superstock

Quando un capo di abbigliamento riporta l'etichetta “Solo lavaggio a secco” o “Solo lavaggio a secco”, si consiglia vivamente di non metterlo in lavatrice utilizzando detersivi convenzionali. Invece, è meglio portarlo in una lavanderia a secco.

L'etichetta “solo lavaggio a secco” è lì per un motivo. L'etichetta indica che il materiale o la finitura del capo è delicato e che lavarlo in lavatrice potrebbe danneggiarlo. Pertanto, deve essere sottoposto a lavaggio a secco chimico.

Questa etichetta indica che il capo deve essere lavato a secco. imago/panthermedia

Lavaggio a secco chimico

Il processo di lavaggio a secco chimico prevede l'utilizzo di uno speciale solvente per rimuovere macchie e sporco. In questo modo la consistenza viene preservata. Gli indumenti vengono pretrattati prima di essere puliti e asciugati, quindi stirati o cotti al vapore per eliminare le rughe e riportarli alla loro forma originale.

In una lavanderia a secco, ogni capo di abbigliamento viene trattato individualmente prima di essere stirato. imago/evviva foto

Abiti delicati

Materiali come seta Lana e cashmere sono così delicati che generalmente richiedono il lavaggio a secco. Se lavato in lavatrice, potrebbe restringersi, sbiadire o deformarsi. Anche abbellimenti delicati come perle o paillettes sono motivi per cui è meglio affidare determinati pezzi a mani esperte.

Esiste un'alternativa?

Sì e no. In linea di principio, per alcuni capi delicati (!) sono adatti il ​​lavaggio a mano o altri cicli delicati di lavaggio in lavatrice, come il ciclo lana. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il lavaggio a secco rimane il modo più sicuro per evitare di danneggiarli.

È possibile lavare in lavatrice alcuni indumenti etichettati come lavaggio a secco, purché si utilizzi un ciclo delicato. Progetto azioni Pexels/RDNE

E se mettessimo comunque il pezzo nella macchina?

Ignorare la dicitura “solo lavaggio a secco” sull'etichetta e continuare a metterlo in lavatrice è un rischio. Infatti, mettere un capo delicato in lavatrice potrebbe rovinarlo o addirittura strapparne il tessuto.

Prima di metterlo in lavatrice, dovresti leggere attentamente l'etichetta per scoprire di cosa è fatto e per essere sicuro di sapere esattamente cosa stai facendo.

Dovresti guardare attentamente i materiali con cui sono realizzati i vestiti. Pexels/Ron Lash