Mohamed Amin Amoura è il secondo miglior giocatore africano del Belgio

Il giocatore della nazionale algerina dell’Unione Saint-Geloise, Mohamed Amin Amoura, ha vinto il secondo posto nell’Ebony Award, che viene assegnato al miglior giocatore africano del campionato belga.

Dopo aver vinto la Coppa del Belgio con l’Union Saint-Gilois giovedì scorso, Mohamed Amin Amoura ha ricevuto un altro onore questa settimana. Il nazionale algerino è stato classificato come una buona stagione Secondo all’Ebony Award Che premia il miglior giocatore africano del campionato belga. Il premio è stato assegnato a Kevin Denke, nazionale togolese che gioca per il Cercle Brugge.

Con l 23 prenotazioni et al 7 assist In 46 partite In tutte le competizioni messe insieme, Mohamed Amin Amoura ha avuto una buona stagione per la Saint Guilloise Union.

Stagione fulminea. ⚡ Mohamed Ammoura vince il premio “Leone Belga” come miglior calciatore di origine araba in Belgio! Momo è arrivata seconda anche nelle elezioni relative alle scarpe d’ebano. Ed è stato il vincitore @cercleofficialKevin Denke. Congratulazioni! pic.twitter.com/dc4yV4hQBk – Unione reale St. Giloise (@UnionStGilloise) 14 maggio 2024

Si noti che l’internazionale algerino Ha vinto il Belgian Lion Award, assegnato al miglior giocatore di origine araba o berbera che gioca in Belgio.

DZfoot