Carlo III: Il Re è molto felice dopo la forte decisione di Zara e Mike Tindall

Carlo III poteva essere rassicurato: godeva ancora di un forte appoggio all’interno della corona. Indebolita dal cancro e dalla chemioterapia, la reale britannica è stremata anche da Meghan Markle e dal principe Harry. Preoccupato per ciò che i Sussex potrebbero avere in serbo per lui, Il re non poté fare a meno di arrabbiarsi. Felice di ritrovare il principe William che riprende le sue funzioni dopo essere stato al capezzale di Kate Middleton, Carlo III ha qualcosa di cui sorridere di nuovo.

Perché oltre al figlio maggiore, il Re può contare su altri importanti membri della Corona: Mike e Zara Tindall. Ciò è evidente nella loro importante decisione finale che farebbe piacere a Carlo III. Mentre stavano pensando di trasferirsi in Australia, I due alla fine decisero di restare sul suolo inglese. Continueranno quindi a vivere nella tenuta della principessa Anna nel Gloucestershire con i loro tre figli piccoli: Mia, 10, Lena, 5, e Lucas, 3.

Carlo III provò “una gioia estrema”

Secondo uno specialista della Corona, questa decisione è forte “Dimostra il loro impegno nei confronti del re e della famiglia reale”.. Sarebbe stato riempito da Carlo III, che temeva una seconda “Megxit”. “Gioia estrema” Imparandolo. “Sia Mike che Zara avevano accarezzato per un po’ l’idea di trasferirsi in Australia, ma alla fine hanno deciso che non sarebbe stato appropriato sradicare la loro famiglia in questo momento.”Ha confermato.

Nonostante tutto, Carlo III dovrà imparare a lasciare andare Zara e Mike Tindall. “Tuttavia, si prevede che la famiglia trascorrerà più tempo in Australia nei prossimi anni, comprese le vacanze invernali ed estive all’estero con i bambini”.Lo ha confermato la fonte. L’ex rugbista ha già parlato del suo amore per l’Australia E il suo desiderio di stabilirsi lì. “Se non fossimo così radicati in Inghilterra, l’Australia sarebbe stata la nostra prima scelta per stabilirci”, catturare.

