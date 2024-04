Esitazione in Europa davanti alle decisioni della Banca Centrale Europea – 04/11/2024 alle 09:59

L'ex Borsa di Parigi, Palais Brongniart, si trova in Place de la Bourse a Parigi

Giovedì mattina i principali mercati azionari europei hanno esitato in attesa delle decisioni di politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea, mentre la forte inflazione negli Stati Uniti ha ravvivato i timori di tassi di interesse elevati e prolungati.

A Parigi, l'indice CAC 40 è salito dello 0,43% a 8.079,63 punti intorno alle 07:45 GMT dopo aver aperto in rosso. A Londra il FTSE 100 è salito dello 0,03%. A Francoforte il DAX ha guadagnato lo 0,12%.

L'EuroStoxx 50 è salito dello 0,03%, il FTSEurofirst 300 dello 0,04% e lo Stoxx 600 dello 0,01%.

I futures di Wall Street lasciano presagire un'apertura piatta per i tre principali indici, il giorno dopo una sessione in forte calo caratterizzata da un nuovo aumento dei prezzi al consumo statunitensi (CPI) per marzo.

Il mercato è ora in attesa dei dati mensili sui prezzi alla produzione alle 12:30 GMT che, secondo il consenso di Reuters, potrebbero mostrare un'accelerazione al 2,2% su base annua, il che aumenterebbe le probabilità di un rapido calo. Tassi della Federal Reserve (Fed) statunitense.

Lo scenario di un allentamento della politica monetaria da parte della Fed a settembre con solo due tagli dei tassi quest'anno è ora favorito dai trader.

Megan Greene, membro del comitato politico della Banque d'Angleterre, è una donna molto giovane della Grande-Bretagne, molto resistente al persistere delle pressioni inflazionistiche, che compongono una casa su larga scala negli Stati Uniti. Stati d'America.

Nella zona euro, gli operatori del mercato attendono alle 12:15 GMT le decisioni della Banca Centrale Europea, sperando che l'Istituto di Francoforte fornisca dettagli sul taglio dei tassi di interesse, ancora previsto per giugno.

Sul mercato obbligazionario, il rendimento dei titoli tedeschi a 10 anni, che mercoledì era aumentato di sei punti base, giovedì è aumentato di circa tre punti, al 2,466%. L'indice biennale ha toccato il massimo di quattro mesi del 2,99% nelle prime negoziazioni di giovedì prima di ridurre il suo guadagno al 2,977%.

In termini di valore, Société Générale, che ha venduto la sua controllata SGEF per 1,1 miliardi di euro, ha guadagnato il 3,47%, superando l'indice CAC 40.

Il titolo Publicis ha guadagnato lo 0,84% dopo risultati trimestrali migliori del previsto.

A Londra, Astrazeneca (+1,04%) ha beneficiato dell’annuncio di un aumento del 7% dei dividendi annuali pagati agli azionisti per il 2024, mentre Darktrace (+6,23%) ha beneficiato di un aumento del fatturato annuo e delle aspettative di margine di profitto. Per la seconda volta in un mese.

A Francoforte, Prosiebensat.1 (+1,35%) è in attivo dopo aver annunciato la volontà di vendere due attività di e-commerce su richiesta del suo principale azionista Mfe-Mediaforeurope (+0,89%), mentre Lufthansa (-1,15) è in positivo rosso Dopo aver sospeso i voli per Teheran a causa della situazione in Medio Oriente.

(Scrittura di Claude Chendjou, montaggio di Sophie Loyt)