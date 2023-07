L’inizio di una settimana scioccante

Siete stati avvisati, la prossima settimana si preannuncia intensa con il consueto ingorgo di annunci delle festività pre ferragosto. Quindi questa mattina ci rivolgiamo agli eventi importanti dei prossimi giorni, concentrandoci sulle decisioni di politica monetaria, sulle principali statistiche economiche e, soprattutto, su una raffica di risultati rilasciati dalle principali società di tutto il mondo.

Per chi era in ferie la scorsa settimana, ricordo che gli indici azionari sono ancora ben orientati nonostante la stagnazione del NASDAQ a fine settimana. Nel vecchio continente gli indici azionari si stanno sviluppando non lontano dal loro massimo storico. In quel momento semplicemente non hanno battuto il proprio record, come il CAC40 GR (versione CAC40 con reinvestimento dei dividendi), che ha raggiunto un nuovo massimo di chiusura venerdì a 22.421 punti.

Insomma, possiamo dire che il morale è buono all’alba di questa settimana shock, perché il programma settimanale si preannuncia carico dal lato societario e macroeconomico. Questo periodo dell’anno è tradizionalmente molto pesante per il mercato azionario e penso che il mio collega Anthony abbia compiuto un passo speciale questa settimana per sfuggire a questa overdose di informazioni finanziarie. Scherzi a parte, diverse centinaia di risultati dell’azienda punteggieranno le sessioni successive, quindi in una finestra di tiro molto concentrata. Per darti un’istantanea di queste pubblicazioni, ecco un elenco delle seguenti pubblicazioni limitate a grandi capitalizzazioni di mercato (> $ 50 miliardi): Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Chevron Corporation, Visa, The Coca-Cola Company, Mastercard, Boeing per gli Stati Uniti, LVMH, TotalEnergies, Unilever, Nestlé, Airbus in Europa o persino Roche. Puoi accedere all’elenco completo del nostro fantastico strumento per le note finanziarie aziendali.

La dichiarazione degli utili aziendali di questa settimana (con un valore di mercato di oltre $ 50 miliardi)

Sul versante macro, il mercato ha appuntamento con tre banche centrali. In primo luogo, mercoledì, con la Federal Reserve, impedendo un’invasione straniera, deve alzare i tassi di 25 punti base, nel range dal 5,25% al ​​5,50%. Non c’è suspense, come indicato dallo strumento FedWatch di CME, che la probabilità di un tale aumento sia quasi del 100%. Il giorno dopo toccherà alla Banca Centrale Europea entrare in scena. Anche lì è prevista una nuova stretta monetaria, sempre di 25 punti base, che porterà il tasso di rifinanziamento al 4,25%. Infine, venerdì scenderà in campo la Banca del Giappone. Anche se l’inflazione supera gli obiettivi dell’istituto, la Banca del Giappone dovrebbe mantenere i suoi tassi a un livello minimo.

L’ultima parte della sezione mattutina è dedicata alle statistiche economiche. Molti sono cerchiati in rosso questa settimana, a partire dai PMI manifatturieri e dei servizi di oggi per l’Eurozona e gli Stati Uniti. Giovedì vedremo lo sviluppo del PIL degli Stati Uniti per il secondo trimestre, prima del tumulto del fine settimana di venerdì con l’inflazione PCE degli Stati Uniti.

In più alcune novità da non perdere questo fine settimana:

Considerato perdente alle elezioni legislative, il Partito socialista ha finalmente opposto resistenza in Spagna.

La Russia ha preso di mira le infrastrutture portuali in Ucraina. Ieri notte un attacco di droni ha colpito Mosca.

I ministri dell’Energia dei paesi del G20 non sono riusciti a concordare un calendario per l’eliminazione graduale dell’uso di combustibili fossili.

In Asia, questa mattina, le piazze si muovono in rosso, ad eccezione di Tokyo dove il Nikkei 225 è salito dell’1,23% a fine seduta. L’ASX 200 è leggermente in calo, mentre gli indici cinesi sono in contrazione più pronunciata, intorno al 2% per l’Hang Seng e allo 0,50% per il CSI 300. Per quanto riguarda i principali indici europei, sono ribassisti al momento in cui scriviamo.

Gli eventi economici più importanti della giornata

I principali PMI di luglio saranno pubblicati nel corso della giornata. Inoltre, l’intera agenda macro è qui.

L’euro viene scambiato in acqua a 1,112 USD. Un’oncia d’oro è rimasta invariata a 1960 dollari USA. Il petrolio sta guadagnando terreno, con il Brent del Mare del Nord scambiato a 80,80 dollari al barile e il greggio leggero WTI a 76,80 dollari. Il debito statunitense mostra un rendimento a 10 anni del 3,849%. Bitcoin viene scambiato a $ 29.800 USD.

Grandi cambiamenti nelle raccomandazioni

ABB: Julius Bär rimane neutrale ma ha alzato il suo obiettivo da CHF 32 a CHF 36. Anche JP Morgan è neutrale e sta aggiustando il suo target da 31 a 32 CHF.

Adidas: JP Morgan ancora long con target aumentato da 185€ a 195€.

Riferimento Beijer: Jefferies inizia la copertura lunga con un obiettivo di 160 SEK.

Cembra: il Credit Suisse ha abbassato il suo obiettivo da CHF 93 a CHF 90.

Continental: Bankhaus Metzler sta passando da una vendita a una sospensione con un obiettivo di 73,60€.

Deutz AG: HSBC passa da buy a hold con un obiettivo di 6€.

Evolution AB: Deutsche Bank ha abbassato la punta per tenere il passo con l’obiettivo di 1.365 SEK.

Flugaven Zurigo: Barclays ha portato il suo consiglio di ponderazione online a sovrappeso, aumentando al contempo il suo obiettivo di prezzo da CHF 174 a CHF 210.

Glencore: Prestazioni CS ancora superiori ma abbassa il target da 550 a 525 GB.

Servizi di distribuzione internazionale: Peel Hunt passa dalla vendita all’obiettivo di 260 GBX.

Interroll Holding: Jefferies continua a sottoperformare ma alza il suo obiettivo da CHF 2.100 a CHF 2.200.

Kardex: Jefferies resta long e alza il target da CHF 200 a CHF 245.

Lonza Group: Intron Health resta short con un obiettivo di prezzo da CHF 490 a CHF 465. Bernstein continua a sovraperformare ma abbassa il suo target da CHF672 a CHF657.

Lufthansa: AlphaValue alza la sua raccomandazione da sottorappresentanza a eccesso di età.

Melrose Industries Plc: Numis Securities è passata dall’acquisto all’accumulo, puntando a 570 GBX.

Norsk Hydro: ABG Sundal Collier è passata dall’acquisto alla sospensione con un obiettivo di SEK 65.

Rockwool: BNP Paribas Exane passa da sottoperformante a neutrale con un obiettivo di DKK 1870.

Sartorius: JP Morgan resta long e rivede il target da 405€ a 415€.

Schindler: Barclays è ancora in sovrappeso e sta alzando il suo obiettivo da CHF 225 a CHF 230.

Temenos: JP Morgan rimane in sovrappeso e sta rivedendo il suo obiettivo al rialzo da CHF 76 a CHF 78.

Tesla: UBS passa da buy a neutral ma alza l’obiettivo da $ 220 a $ 270.

in Francia

risultati aziendali

Annunci importanti (e meno importanti).

Airbus sta affrontando una diminuzione dell’autonomia del suo futuro aereo A321XLR.

Stellantis e Samsung SDI progettano di aprire una seconda fabbrica di batterie negli Stati Uniti.

AXA annuncia modifiche al proprio team dirigenziale.

Accor è in trattative per prendere il controllo di Potel & Chabot. Il gruppo si è inoltre aggiudicato un contratto per la ristrutturazione di 23 strutture alberghiere in Giappone.

Ellis firma un finanziamento da 200 milioni di euro con un gruppo di investitori statunitensi guidati da MetLife Investment Management.

Colas ottiene il via libera ministeriale per il Fluwell Crossing.

Nel mondo

risultati aziendali

Chevron ha registrato un calo degli utili per azione nel secondo trimestre, a $ 3,08.

Mitsubishi Motors sta rivedendo leggermente al rialzo le sue previsioni sugli utili, in parte a causa di uno yen più debole.

Philips alza leggermente i suoi obiettivi annuali.

Il Gruppo Vodafone ha registrato un calo del fatturato nel primo trimestre fiscale.

Nonostante la debole domanda cinese, Schindler Holding alza le previsioni per l’intero anno.

La performance di Julius Bär è in linea con le aspettative degli analisti.

SGS riporta profitti inferiori nel primo semestre ma alza il suo obiettivo di crescita per il 2023.

Belimo ha registrato una forte crescita nei primi sei mesi dell’anno.

Ryanair taglia le sue previsioni sulla crescita dei passeggeri nel 2023.

Annunci importanti (e meno importanti).

