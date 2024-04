Yannick Ferreira dopo la sconfitta contro il Kortrijk: “Il piano non è stato rispettato”

Yannick Ferreira (RWDM): “Non siamo stati presenti nel primo tempo, nonostante un buon secondo tempo, alla fine abbiamo pagato il prezzo della nostra partenza sbagliata. Il piano non è stato rispettato e i miei giocatori hanno chiaramente mancato di motivazione Dobbiamo iniziare la partita come è successo oggi nel secondo tempo. Mi dispiace non aver regalato la vittoria ai tifosi, ma mancano due partite e dobbiamo restare uniti per dargliela. sentimenti giusti.

Lucas Berard (Corriere) : “Sono contento della porta inviolata e dei tre punti. Abbiamo lavorato bene questa settimana per arrivare pronti oggi e tenere indietro Zero. È stata una partita dura, soprattutto nel secondo tempo. Anche se l'RWDM non è molto pericoloso dobbiamo continua così.”

Frere Alexanderson (KV Courtray): “Era una partita importante e abbiamo risposto nel migliore dei modi. Abbiamo iniziato bene e abbiamo sfruttato le nostre iniziative per prendere il sopravvento Sono orgoglioso dei miei giocatori e sono felice per i tifosi, perché la scorsa settimana ho provato vergogna dopo la sconfitta sul nostro terreno.