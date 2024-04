“Mi pento di averlo fatto”: il candidato “Sposato a prima vista” crolla nel bel mezzo della luna di miele

La settimana scorsa, Helen e Benjamin hanno deciso di porre fine alla loro relazione. La coppia ha approfittato degli ultimi giorni della luna di miele, separatamente, e ha consumato un ultimo pasto prima di tornare in Belgio. Tensioni e sentimenti di amarezza sono rimasti per tutta la serata. “Helen e Benjamin sono una coppia, non vedo dove potremmo essere amici.La giovane ha spiegato a fine serata. Al loro ritorno in Belgio, i due candidati hanno confermato il desiderio di porre fine all'esperimento e di divorziare.

Un punto di svolta in una relazione

Tiziana e Jean-Philippe hanno fatto un nuovo passo scoprendo le rispettive case. Se all'inizio Tiziana sembrava nervosa e in preda al panico, poco a poco le barriere si sono abbattute e la giovane è riuscita a rimettere le cose a posto. Durante un aperitivo con gli amici di Jean-Philippe a casa sua, Tiziana si è aperta esprimendo il desiderio di vivere con il marito, anche se la lontananza inizialmente è stata per lei una sfida difficile. Questo sviluppo segna una svolta nella relazione di Tiziana, dopo che all'inizio dell'esperimento lei aveva dubitato della sua intraprendenza.

Per Lucas ed Estelle, la prima coppia della stagione, dopo aver condiviso un bonario campo da minigolf, scoppia una piccola discussione sull'impegno di Lucas a casa di Estelle, evidenziando le prime tensioni tra loro.

'Mi sento come se fossi arrivato alla fine': l'avventura finisce per una coppia in 'Sposi a prima vista'

Da parte loro, Audrey e Michael sono ancora in luna di miele a Gran Canaria, ma alcune attività hanno interrotto la loro armonia. Mentre quest'ultimo era felice di condividere la sua passione per l'escursionismo con la moglie, di avere una discussione seria e onesta sul futuro della coppia e di inserire la suocera nella vita dei figli di Michael, in seguito ha mostrato la sua frustrazione per la separazione dai suoi figli. moglie. Guasto durante l'attività in acqua. È un'emozione che non ha mancato di far notare alla moglie durante il pasto, rimproverandola per il suo fastidio e per la sua voglia di concludere la sua avventura con lei. Se Audrey ha saputo mantenere la compostezza davanti al marito, è crollata in privato davanti alla telecamera, rivelando il suo disappunto per questa situazione. ““Mi pento di averlo fatto.”Lo ha spiegato parlando della sua registrazione di questa avventura.

Infine, sembra che Kevin e Roman siano ancora in disaccordo, con Kevin che si mostra molto coinvolto mentre Roman continua a rimanere distante da sua moglie. Tuttavia, l'iniziativa di Roman di invitare Kevin al ristorante per il suo compleanno suggerisce speranza per il futuro della prima coppia dello stesso sesso nella storia dello show.

La puntata finale, dove verranno svelate le decisioni finali delle coppie, è da non perdere domenica 5 maggio su RTL TVi.