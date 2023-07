Con i rialzisti che mantengono il prezzo di BNB a $ 240, è questo il momento giusto per acquistare?

IL Binance Coin (BNB) Prezzo È rimasto stabile nelle ultime 24 ore, con l’attuale livello di $ 242, che rappresenta a Una perdita del 2,6% negli ultimi sette giorni. Anche BNB è sceso dell’1,9% negli ultimi 30 giorni e in realtà è sceso dell’1% dall’inizio dell’anno, a differenza della maggior parte delle altre principali criptovalute (ad esempio, Bitcoin è aumentato di oltre l’80% da gennaio).

Sebbene BNB sia riuscita a resistere a un calo al di sotto del supporto di $ 240, sono probabili ulteriori cali, dati i problemi che Binance ha dovuto affrontare come scambio e business negli ultimi mesi.

Previsione del prezzo di BNB con i tori che rimangono a $ 240: è ora di acquistare?

BNB potrebbe aver faticato nell’ultima settimana, ma ora sembra che potrebbe essere sul punto di tornare.

Fonte: Trading View

Il Relative Strength Index (RSI – viola) ha appena superato quota 50, mentre era sotto quota 40 all’inizio della settimana. Ciò indica una modesta crescita dello slancioma la media mobile a 30 giorni di BNB (gialla) deve ancora scendere al di sotto della media mobile a 200 giorni (blu) prima che l’altcoin speri di rimbalzare più in alto.

Tuttavia, la buona notizia è che Il livello di supporto BNB (verde) ha retto abbastanza bene nelle ultime settimaneche indica che il suo prezzo non scenderà ulteriormente prima che si riprenda. È probabile che BNB torni a 250 dollari nelle prossime settimane, prima di raggiungere $ 260 nei prossimi mesi. Questo è il grafico a breve termine, Ma nel medio-lungo termine, le prospettive non sono del tutto rosee per le altcoin.

Ciò è dovuto alle evidenti difficoltà che Binance sembra affrontare al momento, con più notizie ogni settimana che indicano che l’exchange è in difficoltà.

nei giorni scorsi, Secondo quanto riferito, Binance ha licenziato più di 1.000 dipendenti-Visualizza lo stipendio degli ultimi due mesi sotto forma di BNB. Allo stesso tempo, Binance si ritira da determinati mercati e/o le licenze vengono negate in diverse giurisdizionipur affrontando un’azione legale negli Stati Uniti dal SEC (Securities Commission) e CFTC (Commodity Futures Trading Commission).

per questa ragione, Ora non è il momento migliore per investire in BNBche potrebbe subire ulteriori perdite prima che Binance possa stabilizzare la sua posizione.

Supponendo che le cose peggiorino per Binance prima che migliorino, Il prezzo di BNB potrebbe scendere a $ 200 entro la fine dell’anno.

I nuovi altcoin offrono più speranza

Dato che BNB potrebbe avere difficoltà in futuro fino a quando Binance non risolverà i suoi problemi, Si consiglia a molti trader e investitori di considerare le alternative.

Fortunatamente, esiste una vasta gamma di nuovi altcoin sul mercato che mostrano un grande potenziale, con diversi gettoni promettenti prima di esaurirsi. Uno dei migliori di loro Mimi di Wall Street (WSM)che è un nuovo token ERC-20 contenenteHa già raccolto oltre $ 16,7 milioni durante la prevendita. WSM è un meme simbolico emerso dal movimento delle azioni su Internet (che spinge GameStop e AMC a salire vertiginosamente nel 2021). Quindi ha già le sue radici in una forte comunità online, con oltre a 253.000 follower su di lui Conto Twitter.

Questo entusiasmo spiega in parte perché ha raccolto più di $ 16 milioni in pochi mesi, e Dovrebbe anche aiutare il token WSM a vedere un rally quando verrà quotato negli scambi nelle prossime settimane.

Il fattore principale nella capacità di WSM di far crescere una comunità così ampia è il fatto che Il 50% del lotto è riservato alla prevendita, mentre il 30% è riservato ai premi della community. Questa offerta decentralizzata offre ai possessori una quota maggiore nel token, riducendo al contempo il rischio di una svendita o di un ritiro improvviso da parte di un grande proprietario. I nuovi investitori possono partecipare alla prevendita WSM visitando Il sito ufficiale di Wall Street Memesdove 1 WSM è attualmente disponibile a $ 0,0322.

La pre-offerta finirà per vendere WSM a $ 0,0337, un prezzo che potrebbe sembrare notevolmente basso una volta che il token sarà quotato negli exchange.

Questo articolo non costituisce in alcun modo un consiglio di investimento. Le informazioni qui presentate non devono essere utilizzate come base per prendere decisioni finanziarie. Investire in criptovalute comporta rischi e può comportare perdite significative. Dovresti investire solo ciò che puoi permetterti di perdere e fare le tue ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.