Parigi sul podio delle città dove la birra è la più cara – Econostrum.info

Parigi è una delle città dell’Unione Europea dove la birra è la più costosa. Lo rivela Numbeo in un recente studio che ha raccolto i prezzi praticati per la birra nelle capitali europee e ha stabilito una classifica in cui Parigi è al primo posto.

Molti francesi (e turisti) si lamentano dell’alto costo della birra servita negli anfiteatri parigini, e hanno ragione! E per una buona ragione, Parigi è al terzo posto nell’elenco delle città dell’UE in cui devi spendere di più per ottenere una semplice birra in un pub. Si noti che le più costose di queste bevande sono vendute nelle città basse di Helsinki, in Finlandia, e Copenaghen, in Danimarca.

Nel dettaglio, lo studio condotto da Numbeo ha rivelato che a Parigi sarebbe necessario spendere in media 7 euro per acquistare una pinta della classica birra di marca nazionale. Tanto basta per esasperare gli amanti di questa bevanda, che ricordano che anche nella capitale inglese, dove la vita è notoriamente costosa, le pinte vengono servite a poco prezzo in molti pub.

Parigi, la terza città più cara d’Europa per la birra

In Europa, il costo della birra domestica può variare notevolmente, da una a quattro volte tanto. Ad esempio, dentro CopenaghenIl prezzo medio è di circa 7,40€, mentre a Helsinki una pinta costa circa 8€. Tuttavia, va notato che Reykjavik (Islanda), Oslo (Norvegia) e Ginevra (Svizzera) non sono incluse nell’Eurozona, e quindi la loro economia presenta alcune differenze. In queste città, i prezzi della birra possono essere più alti.

La birra più economica d’Europa viene venduta nella Repubblica Ceca. A Praga, infatti, le pinte vengono servite a soli 2,30 euro. Sarà anche possibile consumarlo in Portogallo ad un prezzo molto interessante. Ci vorranno in media 2,5 euro a pinta.

Come promemoria, Numbeo è un database collaborativo online che fornisce informazioni sul costo e sulle condizioni di vita in diverse città e paesi del mondo. Le stime fornite sono state raccolte e analizzate utilizzando i dati degli utenti di tutto il mondo. Numbeo È quindi ampiamente utilizzato da viaggiatori, espatriati, ricercatori e persone che desiderano confrontare le condizioni di vita tra diverse comunità.