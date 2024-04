Questo sonnambulo sogna di tagliare la carne e di mutilarsi i genitali

Contadino ghanese Un uomo di 47 anni fa un pisolino dopo pranzo. Presto si addormenta sulla sedia e sogna di tagliare la carne e di condividerla con la sua famiglia in una scena esagerata. Un momento divertente si trasformerà in un incubo al tuo risveglio! Una volta finito il pisolino, si accorge di essere coperto di sangue e avverte un forte dolore alla zona pelvica. Si è tagliato i genitali mentre sognava!

Grida ai suoi vicini mentre cerca di alzarsi. È stato trasferito in un ospedale di Asim Akumfodi, la regione centrale del Ghana dove risiede. I medici lo hanno trattato rapidamente con antidolorifici, ma aveva bisogno di un intervento di chirurgia ricostruttiva per i suoi genitali deformati. Ascoltando la storia di questo straordinario paziente, la classe medica capì che si trattava di un caso di disfunzione del sonno particolarmente violento.

Parasonnia, un disturbo che disturba le notti

Parasonnia È un disturbo del sonno caratterizzato da comportamenti o attività spontanee anormali e talvolta violenti durante il sonno. In generale, questi disturbi vengono classificati in due categorie: Disturbi Non-REM, che compaiono nella cosiddetta fase del sonno “non-REM” (REM). Occhi veloci movimentimovimenti) e disturbi del movimento rapido degli occhi che si verificano durante il sonno paradosso (o movimento rapido degli occhi).

Quali sono le fasi del sonno?

Le parasonnie non REM sono abbastanza comuni, soprattutto durante l'infanzia, e si stima che colpiscano tra l'1 e il 4% della popolazione adulta. Si manifesta in diversi modi: sonnambulismo, disturbi alimentari legati al sonno e terrore LaylaLayla Nei bambini, o stato confusionale (postura agitata, disorientamento, con pochi ricordi al risveglio). Le parasonnie REM sono molto più rare e possono essere associate a malattie neurodegenerative come il morbo di Parkinson o il morbo di Parkinson. DemenzaDemenza A Corpo di LewyCorpo di Lewy. Le due manifestazioni distinte di questo disturbo sono la paralisi del sonno e comportamenti anomali che possono essere violenti nei confronti degli altri e della persona colpita. In generale, i casi di parasonnia migliorano o peggiorano a causa della sua presenza ComorbilitàComorbilitàdi cui l'apnea ostruttiva notturna è la più importante.

Rari casi estremi

Il caso di questo ghanese sembra essere un caso particolarmente violento di disturbo del sonno non REM. La maggior parte dei pazienti non sperimenta convulsioni così impressionanti. Lo riporta anche la letteratura medica Il caso di un uomo di 55 anni Chi soffre di parasonnia eApnea notturnaApnea notturna Una persona disabile da molti anni che ha avuto un attacco che gli ha fatto mordere il dito fino al tendine.

Le parasonnie che non hanno alcun effetto sulla salute del paziente e di chi lo circonda non vengono trattate. D'altra parte, quando i comportamenti della persona con disturbi del sonno sono gravi, gli può essere prescritta una combinazione di benzodiazepine e… MelatoninaMelatonina Per calmare le sue notti.