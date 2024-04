Un pezzo di carta con su scritto “Compra Bitcoin” è stato venduto per 1 milione di dollari

Un semplice pezzo di carta gialla, su cui è scritto un invito ad acquistare Bitcoin, è stato elevato allo status di oggetto del desiderio per eccellenza. Questo pezzo di carta è stato venduto per la cifra esorbitante di 1 milione di dollari, sollevando molte domande.

Giovedì scorso è stata svelata l’origine di questo fenomeno Legge Bloomberg : In realtà era una pagina strappata da un taccuino e venduta a $ 9 per un pacchetto di 3 su Amazon. Quando è stato messo all'asta al Pubkey Bar di New York, la frenesia dell'asta ha preso il sopravvento sul pubblico. Sotto gli occhi stupiti di Christian Langalis, l'autore di questa lettera, l'offerente, conosciuto con lo pseudonimo di Squirrekkywrath, non ha esitato a pagare 16 bitcoin, pari a 1,027 milioni di dollari al momento dell'acquisto.

Ma perché diamo questo valore a questo pezzo di carta? La risposta a questo enigma suscita curiosità e stupisce.

« Questo disegno iconico è stato disegnato frettolosamente su un blocco note giallo, segnando l'irruzione di Bitcoin sulla scena monetaria globale. Il token è uno dei pochi artefatti fisici di Bitcoin ampiamente riconosciuto, data la natura virtuale di Bitcoin “, una dichiarazione Piattaforma Città dell'orrore.

La provenienza di questo pezzo di carta aggiunge una dimensione ancora più affascinante alla sua storia. È nata durante un’audizione televisiva del Comitato per i servizi finanziari della Camera, quando il suo fondatore, Langalis, era solo uno stagista presso il Cato Institute. La sua posizione strategica, dietro Janet Yellen, attuale segretaria al Tesoro ed ex capo della Federal Reserve americana, le ha dato una visibilità senza precedenti.

Fin dal suo debutto, questo poster “Compra Bitcoin” è diventato un vero e proprio grido di battaglia per la comunità degli sviluppatori e degli investitori di criptovaluta, dimostrando il potere simbolico e il potere di mobilitazione di un semplice pezzo di carta.