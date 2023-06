USA – Valori da seguire a Wall Street (Aggiornato) – 26/06/2023 15:19

(Actualisé avec secteur des cryptomonnaies, PacWest Bancorp, Virgin Galactic) PARIS, 26 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,21% pour le Nasdaq .IXIC : * IBM IBM.N serait proche d'un accord pour le rachat pour 5 milliards de dollars du groupe Apptio, qui propose notamment des services d'informatique dématérialisée (cloud) et des logiciels de gestion d'entreprise, selon le Wall Street Journal. * FORD F.N - Les responsables américains de la sécurité automobile ont déclaré samedi enquêter sur le rappel de 710.000 SUV par Ford, entre 2020 et 2022, afin de déterminer si les mesures mises en place par le groupe étaient adéquates. * SOLARWINDS SWI.N a déclaré vendredi que certains de ses dirigeants avaient reçu un avis Wells de la SEC, le régulateur boursier américain, à la suite de fuites massives de données ayant eu lieu en 2020, et liées à une défaillance du fournisseur de logiciels. La SEC émet des avis Wells aux entreprises lorsqu'elle envisage de prendre des mesures coercitives à leur encontre. * Le secteur de la DÉFENSE baisse en avant-séance, la prudence dominant sur les marchés après la mutinerie du groupe Wagner samedi. RAYTHEON TECHNOLOGIES RTX.N et LOCKHEED MARTIN LMT.N perdaient environ 1% en avant-Bourse. * Le secteur de l'ÉNERGIE s'érode en avant-Bourse, le pétrole progressant moins que prévu. CHEVRON CVX.N et EXXON MOBIL XOM.N perdaient un peu moins de 1%, tandis que le reste du secteur baissait de 1,4% à 2,6%, parmi les pires performances du S&P 500 .SPX . * PFIZER PFE.N abandonne le développement d'un médicament contre l'obésité et le diabète, alors que la concurrence entre les entreprises pharmaceutiques américaines s'accroît sur le segment. L'action perd 2% en avant-Bourse. * Les groupes de cryptomonnaies baissent avec le cours du bitcoin BTC= , qui a reculé après avoir atteint un pic d'un an. Plusieurs mineurs de cryptomonnaies, comme RIOT PLATFORMS RIOT.O , MARATHON DIGITAL MARA.O , HUT 8 MINING HUT.O ou BIT DIGITAL BTBT.O , perdent entre 2 et 4,4% dans les échanges avant-Bourse. * PACWEST BANCORP PACW.O gagnait 6,2% dans les échanges avant-Bourse, le groupe ayant annoncé avoir vendu un portefeuille de prêts de 3,5 milliards de dollars au groupe de capital investissement Ares Management. * LUCID GROUP LCID.O gagne 10,2% dans les échanges avant-Bourse, le fabricant de véhicules électriques ayant annoncé avoir conclu un accord avec le constructeur de voitures de luxe Aston Martin AML.L , obtenant une participation au capital du groupe britannique en échange de sa technologie de moteurs et de véhicules électriques. * VIRGIN GALACTIC SPCE.N gagne 6,7% en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé que son premier vol spatial commercial devrait se tenir le 29 juin. * ALPHABET GOOGL.O - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter", l'action du groupe perd 1,6% en avant-Bourse. * TESLA TSLA.O - Goldman Sachs abaisse sa recommandation d"acheter" à "neutre", l'action du groupe perd 2,2% en avant-Bourse. * MODERNA MRNA.O - UBS passe à l'"achat" après une recommandation à "neutre", l'action du groupe gagne 3,3% dans les échanges d'avant séance. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)