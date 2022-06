Le ultime indiscrezioni di trasferimento 30/06: Bright – Molika – Coda – Nene – Guillaume – Boffin – Reira – Jean

✍️ Arrivo internazionale in Irlanda del Nord da Incorpora il tweet Per una tassa non rivelata.

Il Sunderland riceve il nazionale dell’Irlanda del Nord Daniel Ballard dall’Arsenal. Il difensore 22enne ha firmato un contratto triennale con opzione per un anno aggiuntivo con il Rookie Championship (P2). Ancora in prestito al Millwall (31 partite di campionato).

Andrea Carboni lascia il Cagliari, retrocesso in Serie B, e si trasferisce al Monza, appena promosso in Serie A. Il 21enne difensore della nazionale italiana ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Theosun Jordan Sepacho lascerà lo Young Boys Bern (27 gol in 45 partite la scorsa stagione) per unirsi all’Union Berlin, qualificata alla European League. L’attaccante della nazionale statunitense ha firmato un contratto quadriennale. L’importo del trasferimento è stimato in 6 milioni di euro.

Jackson Mollica lascerà già lo Standard per Burnley, accompagnato da Samuel Bastian

Affare fatto: Jackson lascerà Molika Standard. Deve trattare con il Vincent Company Club. (leggi di più)

Noah Fadega, figlio di Khalilou e allenatore del Brugge, firma per il Brest (Ligue 1)

Noah, il figlio di Khalilo Fadega, potrà tentare la fortuna in un torneo importante. Dopo la sua buona stagione in Eredivisie, ha firmato nel campionato francese. (leggi di più)

Bas Dost: direzione FC Utrecht al posto del Feyenoord

L’attaccante del Club Brugge aveva diverse opzioni in Olanda. Avrebbe scelto, secondo la stampa di lingua olandese. (leggi di più)

L’ex allenatore del Barcellona Ernesto Valverde è il nuovo allenatore dell’Athletic Bilbao

Ernesto Valverde torna in un club che conosce bene, avendolo già gestito due volte in carriera. (leggi di più)

Migliora l’esperienza nella RFC Liegi con un ex giocatore della Pro League

La Ligua ha concluso la sua seconda mossa in questa finestra di mercato. (leggi di più)

L’Anderlecht avrebbe puntato gli occhi su un giovane talento venezuelano

Nelle prossime settimane sono previsti molti trasferimenti in entrata e in uscita da Lotto Park. (leggi di più)

Gli ex Anderlecht e Mouscron torneranno in Turchia

Un nuovo passo si profila nella sua carriera. (leggi di più)

Ufficiale: L’ex giovanile del Siviglia si unisce a Denzi

Un altro trasferimento a Deinze. Il terzino destro spagnolo, superato dal Siviglia, si unisce alla squadra della Challenger Pro League. (leggi di più)

Ufficiale: Christopher Obery si unisce a Le Havre

Il difensore torna in Francia e si unisce alla rosa di Luca Elsner. (leggi di più)

Dennis Bright sta per lasciare Leicester City per sempre!

Il centrocampista ha lasciato l’Anderlecht sei anni fa per passare alla Samp. Dopo tre stagioni in Italia, decise di trasferirsi in Inghilterra, ma l’avventura con i Foxes non andò come previsto. (leggi di più)

Liam McCarron a Stoke City

Liam McCarron si unisce allo Stoke City dal Leeds United. Il 21enne terzino sinistro ha firmato un contratto triennale con Potters.

📰 #LUFC Auguro a Liam McCarron tutto il meglio per il futuro mentre il terzino sinistro si unisce alla squadra dello Stoke City Championship – Leeds United (LUFC) 29 giugno 2022

Victor Gomez è in prestito al Braga

Braga annuncia l’arrivo in prestito dello spagnolo Victor Gomez (22), terzino destro della nazionale allenato all’Espanyol.

È cresciuto in Catalogna.

Brilla nella nazionale spagnola.

Promette di fare magie con i nostri colori. 🇪🇸 #Ciao Victor Gomez pic.twitter.com/pbp7NlpvJj – SC Braga (@SCBragaOficial) 29 giugno 2022

Lebogang Phiri al Paris FC

Lebogang Ferre lascia Turchia e Rizespor per tornare in Francia. Il centrocampista sudafricano, che ha lavorato al Guingamp, è passato in prestito al Paris FC.

𝙐! Benvenuto a Lebogang Phiri pic.twitter.com/w4JgnS8Ihc – Paris FC (Paris FC) 29 giugno 2022

Archivi Domenico Criscito a Toronto

Libero da ogni contratto dalla fine della sua avventura a Genova, Domenico Cristo (35) va a Toronto e raggiunge il connazionale Lorenzo Insigne.

Benvenuto a Toronto, Mimmo 🇮🇹🍁#TFCLive – Toronto FC 29 giugno 2022

Andreas Poulsen ha lasciato Gladbach

Quattro anni dopo aver lasciato Midtjylland, Andreas Poulsen è tornato in Danimarca. Il 22enne terzino sinistro lascia il Borussia Monchengladbach per ingaggiare l’Aalborg.

Andreas Poulsen lascia il Borussia dopo quattro anni. Il 22enne terzino sinistro è tornato nella sua nativa Danimarca, dove si è unito al team dell’Aalborg BK. Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro, Andreas! 💚 ➡️ https://t.co/lpljvP242m pic.twitter.com/LSctsMP6S4 – Borussia 29 giugno 2022

Ulrick Eneme-Ella si dirige ad Angers

Lo SCO di Angers è stato presentato a Ulrick Eneme-Ella. L’attaccante 21enne arriva gratuitamente dal Brighton & Hove Albion. Il player internazionale del Gabon (4 presenze) ha firmato un contratto triennale con la Shanghai Cooperation Organization.

✍️

🇮🇦 Questo nazionale gabonese di 21 anni giocherà per le prossime tre stagioni. Ciao Ulrich! 🖤🤍

👀 → https://t.co/AymF5sjNXE pic.twitter.com/lzNDY3QdpG – Angers SCO (AngersSCO) 29 giugno 2022

Corentin Jean si unisce all’Inter Miami

Un anno dopo la scadenza del suo contratto, Corentin Jean lascia RC Lens e Ligue 1 per scoprire la MLS. L’attaccante 26enne ha firmato con l’Inter Miami di David Beckham fino alla fine del 2024 (due opzioni consentono di prolungare la stagione 2025, poi la stagione 2026). Il Sang et Or recupera una commissione di trasferimento di 1,2 milioni di euro.

Ufficiale ✍🏼🇫🇷

Ciao Corentin Jean #intermiam L’attaccante francese Corentin Jean della Ligue 1 ha firmato con l’RC Lens per un contratto che durerà fino alla stagione MLS 2024. Scopri tutti i dettagli: https://t.co/S4VN9HAark – Inter Miami CF (InterMiamiCF) 29 giugno 2022

Il Lipsia presta Josep Martinez al Genoa

Il Genoa, che giocherà in seconda divisione per la prossima stagione, si rafforza con il suo arrivo sotto forma di portiere in prestito Josep Martinez. Il 24enne spagnolo è ancora sotto contratto con l’RB Lipsia fino al 2024.

Gantois sta per perdere un affare di trasferimento?

Con l’addio di Sinan Polat, Ghent cerca un rivale esperto di Davy Ruf, autore di ottime prestazioni durante la seconda parte della scorsa stagione. Ma rischiano di perdere la loro prima scelta. (leggi di più)

Il belga Baptiste Guillaume rimane in Ligue 1 per firmare per En Avant Guingamp

Baptiste Guillaume è stato lasciato libero al termine del suo contratto con il Valenciennes e rimarrà in Ligue 1. (leggi di più)

Ultime voci di trasferimento e trasferimento 29/06