Sin, Alcaraz, Medvedev: chi ha le armi per impedire a Djokovic di vincere un ottavo titolo a Wimbledon?

Il primo a stare sulla strada per Novak Djokovic est Yannick Sinner, in semifinale giovedì. A 21 anni, l’italiano sta facendo buoni progressi in questa stagione ed è entrato nella top ten, ed è attualmente ottavo al mondo, ma gli manca l’esperienza, perché vivrà la sua prima semifinale in uno dei quattro tornei del Grande Slam tornei.

Quindi la pressione potrebbe essere più pesante sulle spalle di Siner perché Novak Djokovic ha davanti a sé sette titoli di Wimbledon e 23 titoli del Grande Slam. Così il compito può sembrare insormontabile alla prima apparizione in semifinale.

Tanto più che l’esile italiano non ha sconfitto il serbo, che ha affrontato due volte, nel 2021 sulla terra rossa a Montecarlo con una sconfitta piuttosto secca (4-6 2-6) e al primo Wimbledon dello scorso anno, nei quarti di finale. Un incontro con Sinner può trarre speranza dal momento che ha quasi compiuto l’impresa conducendo due set a zero dopo aver mostrato un livello di gioco molto alto. Poi però Novak Djokovic ha ritrovato tutto il suo splendore e l’italiano ha chiuso, soprattutto fisicamente (5-7 2-6 6-3 6-2 6-2).

Ma l’italiano ha la prova di poter impensierire il serbo con il suo gioco potente e la sua mobilità. Il primo punto importante sarà la percentuale della prima palla che riuscirà a passare con successo perché dall’inizio delle due settimane ha spesso vinto il punto che era dietro la sua prima di servizio (più dell’80% dall’inizio del torneo) . Nei quarti di finale vs Sviolineha segnato il 90% dei punti dietro la prima palla e ha segnato il 100% nella quarta.

Sul dritto o sul rovescio, la sua potente accelerazione gli permette di aprire il campo per battere il suo avversario. Il tennis ritmico gli permette di mettere fuori combattimento gli avversari con i suoi colpi potenti, ma Novak Djokovic è uno dei migliori difensori al mondo e dovrà giocare il suo miglior tennis per mantenere la speranza di raggiungere la finale.

Difficile anche analizzare la forma del 21enne. Rilasciato al secondo turno al Roland-Garros da Altmaierha poi partecipato a soli due tornei su erba, perdendo al secondo turno a Rosmalen contro Monte Rosaprima di arrendersi al terzo turno contro Pubblico Ad Halle, il suo ultimo torneo prima di Wimbledon.

A Londra ha approfittato del tavolo che gli si è aperto per raggiungere per la prima volta le semifinali in un torneo del Grande Slam senza affrontare alcuna testa di serie. escludere Juan Manuel Sirondolo (111 AH), Diego Schwartzmann (98e), Quentin Hales (79 e), Daniele Galante (85 AH) uno Cifullino Romano (92) Ha perso solo due set. Ma, ad eccezione di Schwartzman, già ottavo al mondo, l’italiano non ha affrontato un grande nome e il manto erboso non è la superficie preferita del diminutivo argentino. Difficile quindi dire quale Yanik Siner avanzerà contro Novak Djokovic e quali speranze possa avere l’italiano.

“Sarà una partita completamente diversa (rispetto allo scorso anno). Lotterò con tutte le palle e mi godrò il momento, sapendo che posso fare di tutto per cercare di batterloLo ha detto l’italiano in conferenza stampa.