Harold Mayotte, l'unico francese a qualificarsi per i 1000 Masters di Miami

Risultati tristi martedì per i Blues durante le qualificazioni del Masters 1000 a Miami. Quattro francesi erano ancora in lizza per raggiungere il sorteggio finale. Solo Harold Mayotte, 22 anni (n. 141) è riuscito a qualificarsi. Messin ha sconfitto l'esperto (33enne) David Goffin (7-6). [5](6-2), precedentemente settimo nella classifica mondiale, è ora sceso al 106esimo posto, avendo beneficiato nel turno precedente dell'assenza di Arhor Kazu, che si era ammalato a metà partita a causa di una grave disidratazione.