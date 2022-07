Le ultime indiscrezioni di mercato 19/07: Messi – Benteke – Cavani – De Ligt – De Ligt – Denayer – Waghi – Torunariga

Fabio Silva è in prestito all’Anderlecht e i Wolves stanno valutando la possibilità di sostituirlo con l’attaccante dei Devils. (leggi di più)

Jack Hendry (Club Brugge), seguito da Burnley

Sembra che Jack Hendry sia pronto a lasciare il Club Brugge. Domenica non c’era traccia di lui sul referto della Supercoppa. Ora, sembra che siamo interessati a lui. Non è un caso che provenga da Vincent Kompany. (leggi di più)

Jason Denayer discuterà con un club di Serie A

In quale allenamento recupera dopo l’avventura a Lione? (leggi di più)

Ufficiale: Fabio Silva è un giocatore dello Sporting Anderlecht

Il giovane attaccante portoghese, che martedì festeggia il suo 20esimo compleanno, è stato ingaggiato per una stagione dal Wolverhampton Wanderers FC. (leggi di più)

Ufficio: Mbaye Diani rimodellando Fatih Karagomruk

Alla ricerca di un tempo per giocare e di un posto per i Mondiali, l’attaccante senegalese si è finalmente rivolto a un’altra squadra della Super League. (leggi di più)

Il Lione si prepara a reclutare l’esterno dell’Ajax Amsterdam

L’Olympique Lyonnais continua il suo entusiasmante periodo di trasferimento. Secondo le informazioni ricevute da‘Squadrail Gones si prepara a ufficializzare l’arrivo Nicola Tagliafico. Il terzino sinistro argentino, protagonista negli ultimi anni in Olanda, potrebbe raggiungere la Francia per soli 4 milioni di euro.

Dopo gli arrivi di Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso e Johan Lepinant, il Lione prosegue un mercato molto interessante.

La MLS conferma l’interesse per la firma di Lionel Messi

Questa sarà la sorpresa più grande di questa finestra di mercato estiva. In un’intervista rilasciata a Mondo dello sportXavier Asense, Business Director di Inter Miami, MLS, ha confermato l’interesse del club per Lionel Messi. “C’è una possibilità di vederlo all’Inter Miami? Dipende da lui e dalla sua forza di volontà. Vogliamo avere i migliori giocatori del mondo e penso che Messi sia il migliore della storia”. Potremmo vedere il giocatore del Paris Saint-Germain svilupparsi negli Stati Uniti la prossima stagione? Sembra improbabile, ma la voce è decollata!

Il Paris Saint-Germain svela la sua nuova maglia fuori casa

Sul suo account Twitter, il PSG ha appena presentato la sua maglia da ospite per la prossima stagione. Una nuova collezione con dominanza grigia e varietà nera creata in collaborazione con Jordan.

Ufficiale: il Tottenham ingaggia un terzino destro

Il Tottenham ha appena ufficializzato l’arrivo del terzino destro del Middlesbrough Jed Spence. Il 21enne si unisce al Tottenham per un compenso di circa 23 milioni di euro, bonus inclusi. È il sesto per il Tottenham Hotspur in estate dopo Ivan Perisic, Fraser Forster, Yves Bisuma, Richarlison e Clement Lenglet.

Gli Stati Uniti vincono la Women’s Gold Cup

Contro il Canada, gli Stati Uniti hanno vinto la Women’s Gold Cup, la competizione continentale per il Nord e Centro America. Gli americani hanno vinto 1-0 grazie al calcio di rigore del protagonista Alex Morgan, a quindici minuti dalla fine.

Visita medica riuscita a De Ligt

Ieri abbiamo annunciato che Juventus e Bayern Monaco hanno raggiunto un accordo sul trasferimento di Matisse de Ligt alla Baviera. Dopo essere arrivato in Germania, il difensore ha superato la visita medica, secondo il quotidiano britannico The Guardian Costruire. Dovrebbe essere ufficializzato molto presto, anche oggi.

Jonathan Klaus sta per unirsi a OM

Rivelato dall’RC Lens la scorsa stagione, Jonathan Klaus lascerà il club quest’estate con lo status del nazionale francese che rimarrà impopolare per dodici mesi. Secondo le informazioni di RMC Sport, Lens e Olympique de Marseille hanno raggiunto un accordo totale di 7,5 milioni di euro. Quindi la destra francese dovrebbe essere ufficializzata a breve a Marsiglia.

Il Manchester City svela la sua terza maglia

Kevin De Bruyne, Erling Haaland e i loro amici indosseranno la terza maglia per la prossima stagione. Questa mattina i Cityzens hanno ufficializzato, in un videoclip riferito alla popolare serie Stranger Things, questa terza maglia si avvicina ai colori indossati dal Manchester FC diversi decenni fa.

Ufficiale: Micklin ha prestato di nuovo William Togoy

Questo sarà il terzo prestito dell’attaccante ivoriano da quando ha giocato con il Café. Dopo l’Esperance della Tunisia e il team RWDM, il 25enne si dirige in Israele. (leggi di più)

L’Olympique de Marseille recluta Luis Suarez

Al rallentatore dall’inizio del mercato, OM ha speso un secondo negli ultimi giorni. Dopo Chancel Mbemba, i Focesi danno il benvenuto al loro nuovo arruolamento estivo. (leggi di più)

Nessun vizio a Napoli? L’arrivo di un nuovo difensore

Mentre a Napoli si avvicinano i Wout Faes, il club italiano ha appena ufficializzato l’arrivo di un difensore. (leggi di più)

Ufficiale: Takefusa Kubo riforma la Royal Society

Il Real Madrid mantiene il 50% dei diritti del giocatore. (leggi di più)

Lorient sceglie Montaser Al-Talbi

Lorient recluta Muntasir Talbi da Rubin Kazan. Il difensore centrale della nazionale tunisina (20 presenze) si unirà a Les Merlos per le prossime cinque stagioni.

Cédric Hountondji va ad Angers

Cedric Hountondje lascia Clermont e si unisce ad Angers. Il difensore centrale ha firmato un contratto quadriennale con l’Angevin FC.

Andy è ospite in prestito all’FC Basilea

Lo Stade Rennes ha ceduto in prestito al Basilea il giovane trequartista Andy Diouf (19). Diouf è apparso nel campionato francese 5 volte.

Sebastiano Loberto è ancora ad Empoli

Il Napoli lo ha prestato la scorsa estate all’Empoli, Sebastiano Loberto (25) resterà in Azzurri. Al difensore centrale è stata data in prestito l’opzione di acquisto.

