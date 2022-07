Appunti della prima tappa dei Pirenei del Tour de France / Tour de France / Tappa 16 / SOFOOT.com

Un piccolo momento storico martedì a Foix, da quando un Quebecer ha vinto per la prima volta una tappa del Tour de France. La provincia canadese deve questa impresa al numero Hugo Houle che ha negoziato perfettamente il terribile Péguère Wall, per poi vincere alla fine da solo. Nella parte posteriore, i candidati sono stati in grado di spiegarsi, ma non molto. Il più grande perdente di oggi è sicuramente Roman Bardet.

di Liu Pet

la media