“Dobbiamo chiudere subito, non correremo questo rischio” (foto)

La lettera ricevuta mercoledì non lasciava dubbi: la Fondazione De Melver, vera e propria istituzione a Saint-Trond, doveva essere chiusa con effetto immediato. Come spiega Het Belang van Limburg, la stabilità del ristorante non era più garantita e rischiava di crollare da un momento all’altro. Sapevamo che c’erano problemi di stabilità. Ma non fino a quel punto”, spiega Peggy, la proprietaria, alla nostra collega fiamminga. Ammette: “Sì, l’acqua di tanto in tanto perde, ma non abbiamo mai pensato che l’edificio stesse per crollare! Tuttavia, questo è diventato realtà oggi poiché lei e suo marito Jan hanno rinnovato il contratto di locazione per altri nove anni… solo due mesi fa. Quindi è stato un grande shock quando hanno ricevuto la posta dal proprietario dell’edificio (il gigante della birra Alken-Maes). È stato inviato senza alcuna comunicazione preventiva. »

Dopo 37 anni di servizio buono e fedele ininterrotto, oggi i coniugi si ritrovano senza reddito. “Siamo sulla cinquantina… sapevamo che la proprietà era in vendita da tempo e il proprietario non voleva o non poteva permettersi le riparazioni necessarie. Se non avessimo rispettato e ignorato con insistenza il blocco obbligatorio, saremmo responsabili in caso di incidenti, e ai nostri tempi non possiamo più correre neanche questi rischi”.