E se Michy Batshuayi resta al Chelsea?

E se un altro attaccante belga si nascondesse al Chelsea? Romelu Lukaku è tornato all’Inter, e il 9° è ora a disposizione di Thomas Tuchel, che finora ha rafforzato il suo attacco solo con Raheem Sterling, che si è evoluto piuttosto sulla fascia.

“In questo momento abbiamo Timo Werner, Kai Havertz, Michy Batshuayi, Armando Bruga e Raheem Sterling, forse, per giocare nove. Vediamo come si sviluppano le cose”.Thomas Tuchel ha detto a margine dell’allenamento dei Blues a Orlando, USA, che ha mantenuto Michy Batshuayi nel suo gruppo di 24 giocatori.

Batsmann, ceduto in prestito la scorsa stagione al Besiktas, sembra ricevere un credito quasi inaspettato dall’allenatore tedesco. “Ognuno ha la possibilità di apparireTuchel insiste. Giovani e giocatori come Michy Batshuayi hanno una grande opportunità. Quindi sta a loro giocare, sono responsabili di ciò che può accadere e si danno il 100% per questo”.

Se Thomas Tuchel volesse mantenere Batshuayi, le possibilità che accettasse di servire come soldato di riserva – pochi mesi prima della Coppa del Mondo – sarebbero comunque scarse. Diversi media turchi hanno anche annunciato che l’attaccante sta per raggiungere un accordo con Basaksehir, FC Naser El Shazly. Sarà un trasferimento a tempo indeterminato per un giocatore il cui contratto a Londra scade tra undici mesi.