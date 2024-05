L’auto più venduta al mondo è Tesla… di gran lunga: questo è il nostro test della Model Y

In Belgio, Tesla è solo seconda, poche unità dietro la BMW X1, sul podio per numero di veicoli venduti (termici ed elettrici). Ma come spiegare questo straordinario successo?

Il SUV Tesla ha venduto 1,2 milioni di unità in tutto il mondo nel 2023. Appena davanti alla Toyota RAV4, un veicolo termico venduto 1,07 milioni di volte. Tesla ha quasi raddoppiato il numero dei suoi veicoli Model Y venduti in un anno.

“Ci piace o non ci piace“, è il modo migliore per descrivere l’aspetto di questo SUV con le sue linee fluide e la forma di una berlina. È facile da riconoscere sulla strada e tutti hanno un’opinione sul suo design. Ad ogni modo, Tesla sta cercando di pensare all’aerodinamica di l’auto che può influenzare l’aspetto.

Maggior parte

Splendido colore rosso bordeaux

Piccola manovrabilità del volante

Ottimo rapporto qualità prezzo

Consumi ottimi

il minimo

Dimensioni dell’auto

Scarsa visibilità attraverso il lunotto

Nessun quadro strumenti digitale (nessuno schermo dietro il volante)

Un commento piuttosto fermo

Esperienza di guida

L’esperienza di guida è distintiva in Tesla, che prevede un’ergonomia diversa rispetto ai veicoli tradizionali: l’assenza di indicatori dietro al volante, l’ampio schermo centrale e la modalità “one-pedal” (che consente di avviare e arrestare senza utilizzare il pedale del freno)…

Non è accessibile al primo arrivato, ci vuole un po’ di tempo per abituarsi, ma una volta presa la mano, è un ottimo modo di guidare. La tenuta di strada è molto buona con una potenza più che adeguata (0-100 km/h in 6,9 secondi).

L’isolamento potrebbe essere migliorato (era nella nuova Tesla Model 3) e in autostrada si sente il rumore della strada.

Il sistema di infotainment accessibile dall’enorme schermo centrale è molto semplice e ricorda l’utilizzo di uno smartphone. Si è rivelato molto fluido da usare. Questo è un altro grande vantaggio che Tesla ha rispetto alla concorrenza.

La navigazione durante i lunghi viaggi che richiedono punti di ricarica è completamente automatizzata. L’indipendenza viene calcolata con la temperatura, la velocità del vento e la differenza di elevazione… il che migliora la precisione.

Tecnologia incorporata

Quando pensiamo a Tesla, pensiamo ovviamente a funzionalità future come il pilota automatico… tranne che in Belgio non è pronto per accadere. Oggi abbiamo il diritto di mantenere il percorso di serie e di modificarlo automaticamente con un’opzione a 3.800 euro. Senza questa opzione, dovrai disattivare il cruise control adattivo, cambiare corsia e riattivare il sistema CC adattivo.

Tuttavia, Tesla offre più telecamere in tutta la Model Y (e anche all’interno) che forniscono una visione a 360 gradi. È disponibile anche la modalità Sentinella, che registrerà i feed da tutte le telecamere quando l’auto rileva movimenti sospetti.

Autonomia e ricarica

Durante una settimana di guida in diversi scenari (strade rurali, città, autostrada, nazionale) abbiamo osservato un consumo di circa 20 kWh/100 km con una temperatura intorno ai 10 °C. Ciò significa che con una singola carica si possono percorrere circa 400 chilometri. Prestazioni piuttosto buone per un’auto che pesa quasi due tonnellate.

Per quanto riguarda la ricarica, abbiamo potuto osservare un picco di 226 kilowatt sul Tesla Supercharger, un numero davvero impressionante. Complessivamente la sua potenza si aggira intorno ai 150 kilowatt, un valore comunque molto buono. Il processo di ricarica del Supercharger è molto semplice e intuitivo, perché dal momento in cui codifichi la tua carta bancaria nell’app Tesla, la ricarica avviene automaticamente, devi solo collegare il caricabatterie. Anche la fessura laterale che nasconde il connettore si apre automaticamente all’avvicinarsi della spina del caricabatterie.

Conclusione

Con un prezzo di 45.970 euro, la Tesla Model Y non è economica in termini assoluti. Ma comparativamente, è ancora molto interessante. Che si tratti degli interni ultramoderni, dell’eccellente esperienza di guida o dell’efficienza, Tesla offre un’ottima versione con solo pochi piccoli difetti.

Se vivi nelle Fiandre, Tesla offre moduli azionari del valore di 39.990 euro, che danno diritto a un bonus di 5.000 euro da parte del governo fiammingo. A 34.990 €, la Model Y è imbattibile.