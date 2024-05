Visa lancerà una nuova generazione di carte in Belgio che promette pagamenti più sicuri

In Belgio non passa giorno senza che qualcuno cada vittima di una frode bancaria. Esistono i vecchi metodi “fisici”, ma evidentemente i numeri sono in aumento su Internet. Per affrontare questo problema, la prevenzione è chiaramente essenziale, ma questo vale anche per le tecnologie di pagamento online o senza contatto. La chiave è la sicurezza ma anche la facilità, poiché tutti vogliono pagare il più piccolo acquisto in pochi secondi.

Nei prossimi mesi Visa sarà la prima a introdurre una nuova generazione di carte – questa la promessa di Visa – che consentirà"Per rivoluzionare la carta e soddisfare le esigenze future di imprese, commercianti, consumatori e istituti finanziari". "Il settore è a un vero punto di svolta. Le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale stanno rapidamente cambiando il modo in cui facciamo acquisti e gestiamo il nostro denaro.afferma Jack Forestell, Direttore della strategia e dei prodotti di Visa. Oggi sveliamo la prossima generazione di esperienze di carte di pagamento realmente digitali. Le nuove funzionalità delle carte e le innovazioni digitali aiuteranno i consumatori a ottenere esperienze di acquisto più personalizzate, pratiche e sicure." Nuova restrizione per gli spettatori delle Olimpiadi 2024: saranno accettate solo carte Visa. Ecco le alternative proposte Pensiamo in particolare a questi pagamenti tramite smartphone che stanno diventando sempre più la norma, con le carte contactless quasi obsolete. "Nel 2023 Visa ha elaborato 84 miliardi di pagamenti "tap" (pagamenti da smartphone, ndr) o contactless, quasi il triplo rispetto al 2019." Queste carte digitali offriranno 4 opzioni agli utenti: "Click to Accept", che accetta pagamenti contactless su un dispositivo personale; "Click to confirm", che facilita la verifica dell'identità durante gli acquisti online; "Fai clic per aggiungere carta", che migliora la sicurezza quando aggiungi una carta al portafoglio o all'app; E "Tap to P2P" (Person to Person), che ti consente di inviare denaro tra i tuoi cari (familiari, amici, ecc.). Per raggiungere questo obiettivo, Visa ha dovuto procedere con un processo di autenticazione rapido e sicuro. "Fondé sur les dernières norms Fast Identity Online (FIDO), il servizio Visa Payment Passkey consente di confermare l'identità del consumatore e autorizzare i pagamenti in grande quantità su un rapido balayage di questi dati biometrici, come il visto o questi dati digitali impronta digitale. Quando fai acquisti online, le Visa Passkey sostituiscono le password o i codici monouso, consentendo transazioni più fluide e sicure.", noi offriamo.