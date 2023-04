Dacia: presto un crossover completamente nuovo!

DACIA, di proprietà del colosso automobilistico francese Renault, sta sviluppando una nuova vettura a basso costo che diventerà leader nella sua categoria.

Negli ultimi anni, Dacia ha fatto molta strada nella produzione di automobili. Il produttore rumeno ha iniziato a produrre molti nuovi modelli interessanti. La prima auto elettrica è apparsa nella linea: Dacia Spring. Attualmente, la Dacia Spring è una delle auto elettriche più economiche in Europa e leader nelle vendite nella sua categoria. Da parte sua, Dacia Sandero è diventata una delle auto più vendute in Europa. Nel 2022 è al secondo posto assoluto con 200.550 immatricolazioni, seguita solo dalla Peugeot 208 a poco più di 206.000 e seguita dalla Volkswagen T-Roc a 181.153. Soprattutto grazie al suo listino contenuto e al motore bi-fuel benzina/GPL che garantisce consumi contenuti.

Per ora, Dacia vuole consolidare il suo successo. A tal fine, lo showroom Mioveni presenterà il crossover Dacia Duster di terza generazione, nonché il nuovo C-SUB Bigster. È possibile che queste novità appaiano nel 2024. Inoltre, è in fase di sviluppo una nuova vettura. Sarà il sesto modello di Dacia. Questa vettura sarebbe anche un fiore all’occhiello per Dacia in Europa.

Cosa sappiamo di questa modernità? Sarà un’auto compatta a cinque porte costruita attorno alla nuova identità visiva di Dacia. Questo bambino dovrebbe prendere posto tra Dacia Sandero e Jogger nella gamma Dacia. Cioè, la sua lunghezza sarà di 4-4,5 metri. Questa vettura riceverà una vasta gamma di attrezzature e tecnologie moderne, inclusi i sistemi di sicurezza attiva e di assistenza alla guida. Ma manterrà il suo lato low-cost.

La gamma di motori includerà propulsori a benzina (alcuni possono essere adattati per funzionare a gas liquefatto). Ai clienti verranno offerte anche versioni ibride. In generale, il nuovo bestseller Dacia soddisferà i nuovi standard ambientali Euro-7, che saranno introdotti in Europa nel 2026.

Dacia prevede di presentare ufficialmente la sua nuova utilitaria a metà del 2025. Sarà in vendita all’inizio del 2026. Non sappiamo ancora come si chiamerà. Ma sappiamo che costerà meno di 20.000 euro.