La Costa d'Avorio batte il Senegal e gioca i quarti di finale della Coppa d'Africa

Partita: 1-1, 4-5

Il Senegal non restituirà il favore alla Costa d'Avorio vincendo la Coppa d'Africa in casa come fecero gli Elefanti a Dakar nel 1992 (0-0, 11-10 nella finale contro il Ghana), come aveva sperato Aliou Cisse Domenica. Perché l'allenatore dei Teranga Lions ha visto la sua squadra detenere la coppa (la prima della sua storia, vinta nel 2022), per poi essere eliminata dal Paese organizzatore agli ottavi (1-1, 4-5 d'andata).