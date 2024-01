Ultimi trasferimenti e voci 30/01: Carrasco – Rakitic – Nkoba – Kuipers – Arteaga – Nkoba – Mangala – Banzo

Orel Mangala sta vivendo un inverno piuttosto movimentato. Il Diavolo Rosso è stato menzionato in molti club europei. (Per saperne di più)

La migrazione dei giocatori europei in Arabia Saudita continua nonostante le recenti dichiarazioni dei giocatori già presenti. Tocca a Ivan Rakitic arrendersi alle sirene saudite. (Per saperne di più)

Tutte le voci sul trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Prima dai un'occhiata qui! Carrasco – Rakitic – Nkoba – Kuipers – Arteaga – Nkoba – Mangala – Banzo

UFFICIALE: Jonathan Panzo arriva allo Standard

Il difensore del Nottingham Forest arriva nel Principato in prestito. Lo Standard ha un'opzione di riscatto a fine stagione. (Per saperne di più)

Ufficialmente: il Genk perde il suo leader in difesa

Il Genk sta attraversando un periodo di mercato invernale piuttosto impegnativo. I Limberger vedono partire il loro fianco sinistro, Gerardo Arteaga. (Per saperne di più)

Fatto: lo Charleroi rinforzerà il club belga!

Charleroi e Ken Nkoba, è finita (presto). La giovane ala destra firmerà per il KRC Genk. (Per saperne di più)

Disastro in arrivo la Jeantoise?

La Jeantoise ha visto due attaccanti, Malik Fofana ed Emmanuel Gift Urban, lasciare il club quest'inverno. Questo potrebbe essere il caso anche di Hugo Cuypers. (Per saperne di più)

Mehdi Bayat e Charleroi stanno per perdere un grande talento: “Quando arriva un'offerta del genere…”

La situazione è molto complicata a Charleroi. Le Zebre sono in rosso, non riescono a consolidarsi e potrebbero perdere un giocatore molto importante a fine mercato. (Per saperne di più)

Ultimi trasferimenti e voci di trasferimento 29/01