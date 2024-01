Partenza dall'Ohio, arrivo di Panzo e ricerca di un attaccante: Ivan Leko parla del mercato record – Tutto Il Calcio

Noah Ohio si unisce all'Hull City in prestito. Ciò significa che lo Standard è alla ricerca di un nuovo attaccante alla fine della finestra di mercato invernale. In una conferenza stampa Ivan Leko ha parlato del caso e di quello di Jonathan Panzo, che lunedì è stato sottoposto a visita medica.

Il trasferimento, però, non è ancora ufficiale Noah Ohio si unirà all'Hull City in prestito senza opzione di riscatto. Nella conferenza stampa tenutasi lunedì, Ivan Leko ha parlato della partenza temporanea del giovane attaccante olandese, che rimarrà nel radar del croato.

“Ho parlato con Noah già prima del primo allenamento. Le porte sono sempre aperte per iniziare, ma devo anche fare delle scelte ed è meglio che giochi. Noah voleva giocare, quindi voleva andare lì.

“Certo che continuerò a seguirlo, perché ha un grande potenziale. Ma tra avere un grande potenziale ed essere un grande giocatore, ci sono molti ostacoli che deve ancora superare. Gli auguro più fortuna di quella che ha avuto allo Standard, se questo trasferimento è ufficiale. “Se il suo prestito andrà a buon fine, spero che possa tornare con noi e aiutarci la prossima stagione”.



Lo Standard è alla ricerca di un nuovo attaccante

Questa partenza significa che anche lo Standard è alla ricerca di un capocannoniere alla fine della finestra di mercato invernale. Sappiamo che il budget di Rouches è stato ridotto e che non è mai facile trovare quel raro gioiello invernale, ma Ivan Lekou rimane ottimista.

“Sì, serve qualcuno di qualità. Mancano diversi giorni e spero che il primo febbraio la squadra titolare sia più competitiva rispetto ad oggi. In questo momento serve un attaccante che faccia gol”.

“Quando arrivi a stagione inoltrata è sempre difficile adattarsi. Guardiamo meno ai profili rispetto a inizio stagione, dove stiamo costruendo davvero la squadra. Serve qualcuno che sia pronto mentalmente e fisicamente, e lui ha essere lì per la squadra.” “Ambizione e determinazione per aiutare il club e aiutare se stesso”.

Ivan Leko inizia a comunicare Jonathan Banzo

per Jonathan Panzo, il difensore centrale che è a Liegi per le visite mediche, Ivan Leko resta ancora una volta molto sfuggente. Se è ottimista sull'arrivo del 23enne inglese?

“Sono una persona ottimista. Sono ottimista per lui, ma anche per Zenio, Wilfried, Lucas, William… Abbiamo parlato qualche giorno fa e spero che il trasferimento diventi ufficiale e che possa farlo in fretta. Adattarsi e aiutaci.” vediamo.