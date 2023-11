“Calmati”, “resta concentrato”: il discorso vuoto di Vertonghen e Rimmer nell’intervallo contro Standard – Anderlecht

Consigli forniti da Brian Reimer et al Jan Vertonghen Alla fine del primo tempo dell’ultima partita record – l’Anderlecht chiaramente non ha avuto l’effetto desiderato durante il Clásico del 22 ottobre (3-2).

Dopo un mese di dura delusione, questa serie…malva’ Che svela i retroscena delle partite dello Sporting Danderlecht, risalendo al momento decisivo di questo El Clasico, che i brussellesi hanno perso in modo incredibile.

La squadra di Moov, che ha dominato il primo tempo, rientra negli spogliatoi con due gol di vantaggio, 0-2, e avrebbe potuto peggiorare il punteggio prima della fine del primo tempo. Uno scenario da sogno che senza dubbio ha lasciato il posto all’eccessiva euforia che Vertonghen e Rimmer hanno voluto subito reprimere, invano.

“Siediti e calmati” “Calmati figlio di puttana”“, ripete Jan Vertonghen nello spogliatoio, in un estratto diffuso dai nostri colleghi di Play Sports. “Guarisci, bevi e calmati. Non emozionarti troppo, non abbiamo niente a portata di mano” ha aggiunto il capitano dall’alto della sua esperienza.

Brian Rimmer è quindi intervenuto per avvertire la sua famiglia. “Loro (i giocatori abituali) torneranno pieni di energia. Sono sotto di due gol e questa partita potrebbe facilmente cambiare. Quindi assicurati di rimanere concentrato […] Daranno il massimo fin dai primi minuti, non prendiamo rischi in avvio di primo tempo. Non perdere la concentrazione.”

Chiaramente questo discorso non è bastato a preparare le Purple Forces alla violenta reazione dello Standard, che è riuscito a ribaltare la partita a proprio favore prima dello scadere dell’ora, in soli 9 minuti.