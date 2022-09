Gli alti ei bassi della patetica prestazione contro il Benfica | Juventus-fr.com

La Juventus ha perso ancora in Champions League, questa volta contro il Benfica in casa. Triste prestazione, di nuovo. Chi sono i peggiori giocatori? E per quanto riguarda i migliori? Scopri gli alti e bassi di questa sconfitta in questo articolo.

Ovviamente, questa categoria è soggettiva. Ognuno ha una visione diversa del calcio e ognuno vede le partite a modo suo. Juventus-fr.com comunica la propria opinione e accetta le opinioni altrui.

cime:

È molto difficile cogliere i picchi dopo questa performance. Ma alcuni giocatori sono ancora notevoli.

Mattia Perin 🇮🇹: Grande partita del portiere italiano. Certo, subisce due gol ma non riesce a tirare fuori tutte le palle. Senza il big match che ha giocato, la Juventus avrebbe potuto subire più gol. Questa sera la sua difesa non è stata poi così male.

Arcadios Milik 🇵🇱: Apre le marcature con un gran colpo di testa e conferma di essere molto bravo alla Juventus. È anche interessante con le sue deviazioni. È difficile da capire…

Non flop:

Massimiliano Allegri 🇮🇹: Il numero uno fallisce, come ogni partita. Aveva la finestra di mercato che voleva e ora non ha scuse, nemmeno gli infortuni. Non c’è gioco, i giocatori non hanno fretta, non creano occasioni e gli attaccanti devono cercare palla a centrocampo per avere occasioni nette. I suoi preparativi per la partita sono molto discutibili e le sue opzioni durante la partita sono altrettanto. C’è qualcosa che non va. Più passa il tempo, più difficile è immaginare il futuro con Massimiliano Allegri in panchina. Si dimetterà? Sarà espulso? Un caso da seguire, una cosa è certa, non ha il supporto del tifo.

Leonardo Bonucci 🇮🇹: Altra prestazione disastrosa del capitano che dorme in porta. C’è stato un tempo in cui i suoi aumenti gli hanno salvato le partite, ma oggi sta lottando anche sul campo. Meno bla, più prove sul campo di Leonardo.

Dusan Vlahovic 🇷🇸: Difficile dargli torto visti i pochi palloni che tocca, ma deve creare le poche occasioni che ha, da grandi giocatori.

Piazza Giovanni 🇨🇴: Un’altra partita disastrosa da parte sua, in tutti gli ambiti del gioco, e girarsi in panchina gli farebbe molto bene, per lui e per la squadra.