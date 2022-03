iPhone SE vs iPhone 13 mini: lequel acheter

Entre le tout nouvel iPhone SE de troisième génération o l’iPhone 13 mini sorti il ​​​​ya 6 mois, votre cœur balance peut-être. Les deux smartphones sont très proches l’un de l’autre, et il peut être difficile, pour le commun des mortels, de les différencier.

Presentato il mardi lors de la keynote “Peek Performance” di Apple, l’iPhone SE de troisième génération est una bella mise à jour du précédent modèle. Puce A15 Bionic, più batterie, compatibilità 5G o encore un prix mini, il nuovo iPhone entrée de gamme a tout pour plaire.

Neanmoins, in una scheda tecnica non è passato senza rappeler celle di un altro iPhone sorti récemment : l’iPhone 13 mini. Les deux smartphone partagent certees caractéristiques, comme le même processeur o encore la même connectivité.

En main, les deux smartphone procurent deux ressentis totalement différents. L’iPhone SE conserva il mio design depuis 2017 e l’introduzione dell’iPhone 8. Un regalo per la casa è dotato di Touch ID, monete arrondis e due facce en verre sur l’avant et l’arrière de l’appareil.

De son côté, l’iPhone 13 mini a la même allure que les autres iPhone de la versione 2021. Une encoche plus réduite que sur l’iPhone 12, un écran presque senza confini o encore un double capteur photo en diagonal à l’arrière. L’annoncé comme più resistente che l’iPhone SE, grazia a ses facce in ceramica Shield.

Plus petit que le modèle SE, l’iPhone 13 mini peut toutefois se targuer de posséder un plus grand écran de 5.4″, là où le Special Edition arbore un écran de 4.7″. Un écran plus importante, mais égallement une meilleure qualité sur l’iPhone mini. Là où celui-ci présente une dall’OLED, l’iPhone SE stagne au LCD. L’OLED consente di utilizzare l’iPhone mini d’afficher des couleurs, et notamment des noirs, plus deep, d’avoir une meilleure luminoseté (800 nits contre 625 nits) et de consommer moins d’energie. Question taux de rafraîchissement, les deux teléphones proponent un écran de 60Hz.

Niveau performance, les deux appareils sont sensiblement les mmes. Il passaggio a una nuova generazione dell’iPhone SE è permesso di ottenere 1Go di RAM supplementaire, mais égallement d’acquérir la toute nouvelle puce A15 Bionic … presente sull’iPhone 13 mini. Mieux encore, l’iPhone SE 2022 possiede un punteggio migliore (1695 in single-core) e i primi benchmarks dell’iPhone 13 (1672 in single-core). Une légère différence que ne devrait pas remarquer l’utilisateur, mais qui a le mérite d’exister.

C’est mainment du côté du module photo que les deux iPhone se diverso, il modèle SE étant largement à la traîne sur ce point. Il ne possède qu’un unique capteur de 12MP à la plus large ouverture que sur le modèle 13 mini. Mais, surtout, l’iPhone 13 mini peut faire des photos de nuit, il possède un capteur ultra grand-angle et peut filmer avec le mode Cinématique si apprécié des utilisateurs. La fotocamera frontale dell’iPhone SE è stata scattata in un retrait per la cella di 13 mini, puisqu’elle est cantonnée a 7MP là où le capteur du 13 mini ateint les 12MP.

Enfin, l’iPhone SE e l’iPhone 13 mini partagent les mimes compatibilités réseaux. WiFi 6, 5G, Bluetooth 5.0, carica sans-fil… La scheda tecnica è identica per i due smartphone sul punto. Leggi i dettagli: l’iPhone mini è compatibile con i caricatori MagSafe insieme all’iPhone SE ne l’est pas. Enfin, celui-ci est vendu à partir de 64Go de stockage, tandis que son rival démarre à 128Go.

Pour conclure, abordons un point très important pour le commun des mortels : les prix. L’iPhone SE è disponibile al momento del precomando venduto a partire da 529€ per il modello 64Go. I modelli 128Go et 256Go sono venduti a 579€ e 699€. L’iPhone 13 mini est plus cher : 809€ per 128Go, 929€ per 256Go e 1.159€ per 512Go.

Comparatore: Apple iPhone 13 mini / Apple iPhone SE 2022 Apple iPhone 13 mini Apple iPhone SE 2022 Ecran: 5,4″

2.340×1.080 pixel

60 Hz

OLED 4,7″

1334×750 pixel

60 Hz

LCD Telecamera: Capteur principale 12 MP f1.6

Capteur ultra grandangolare 12MP f2.4

Video 4K stabile a 60 FPS Capteur principale 12MP f1.8

Video stabile 4K 60FPS Processore: A15 Bionico

CPU 6 cœurs

4 Vai RAM A15 Bionico

CPU 6 cœurs

4Vai alla RAM Azione: 128 Vai 64 Vai Batterie: 2.406 mAh NC Carica: Fulmine

Filtro caricabatteria 20W

Caricatore sans-fil 15W Fulmine

Carica rapida 18W

Carica sans-fil Connettività: 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

NFC 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

NFC Sistema di sfruttamento: iOS 15 iOS 15 fotocamera frontale: 12MP f1.6

Video 4K stabile a 60 FPS 7MP f2.2

Video FHD 30FPS stabile

Conclusione

Se il prezzo è un fatto determinante per l’acquisto di un nuovo iPhone, alors il est èvident que l’iPhone SE remportera haut la main ce duel, avec una tariffa qui est 280€ a partire da questo iPhone 13 mini. Una scelta qui passera donc par una concessione sur les capacités photo de votre nouvel iPhone ainsi que sur la qualità de l’écran. Toutefois, si vous utilizzaresez principalement votre téléphone pour surfer su Internet, guardate video o gioire à des jeux, alors l’iPhone SE 3 est assurément un bon choix.

En revanche, si votre nouvel iPhone doit avoir un bon écran et être capace di fare belle foto, alors tournez-vous vers l’iPhone 13 mini. Figlio écran OLED senza confini est d’eccellente qualité tandis que son module foto è capace di prendre des photos en ultra grand-angle et de zoomer grazia a uno zoom optique, non est dépourvu le SE. Niveau puissance toutefois, que vous choisissiez l’un ou l’autre, ce sera du pareil au même.