Sony e Nintendo sospendono le spedizioni verso la Russia

Les géants japonais du jeu video Sony et Nintendo non annunciano la sospensione delle spedizioni nella destinazione della Russia, gioiosa un croissant d’entreprises se désengageant du pays après l’invasion russe de l’.

“Sony Interactive Entertainment (SIE) si unisce alla comunità mondiale dans son appel à la paix en Ukraine”, un comunicato ufficiale della PlayStation su Twitter.

“Nous avons sospendu toutes les expéditions de jeux et de consoles, the lancement de Gran Turismo 7 et les opérations du PlayStation Store en Russie”, ajouté Sony.

Le groupe a aussi rappelé son annonce d’un don de due milioni di dollari au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et à l’organisation Save the Children pour soutenir les victimes de cette guerre.

Nintendo sospende lui aussi ses expéditions vers la Russie “pour le moment”, un déclaré jeudi à l’AFP un porte-parole de l’entreprise basiée à Kyoto (ouest du Japon).

Le porte-parole a expliqué que cette décision était due à due ragioni: le fait que sa boutique en ligne est indisponible en Russie depuis le 4 mars à cause de la sospensione delle transazioni in rubli par son prestataire de services de paiement, et des ” perturbazioni logistiche”.

Le imprese mondiali come McDonald’s, Coca-Cola, Ikea, Adidas o Chanel non annunciano le gel provisoire de leurs activités in Russia.

Microsoft, il rivale americano di Sony nel settore del videogioco, avait lui-même déclaré la semaine dernière qu’il suspendait les “nouvelles ventes” de ses produits et services dans le pays.

D’autres géants de la tech ont fait des annonces similiires, come Apple, qui a cessé de vendre ses iPhone et ses tablettes en Russie, tandis que des plateformes comeme Facebook, YouTube (Google) et Twitter ont bloqué les publications de’médias d Stato russo in Europa.

Jeudi, Google qui ne vend déjà plus de publicité en Russie, a égallement annoncé aux développeurs d’applications qu’il suspendrait “dans les prochains jours” les options de paiement sur sa boutique en ligne dans le pays les prochains jours’ acheter des app , des jeux ou des biens numeriques.

Gli utilizzatori russi possono essere utilizzati senza problemi per il caricatore e gli utenti per le applicazioni gratuite.