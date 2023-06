Accesso AirPlay agli hotel

Grazie a una nuova partnership, Apple vuole implementare negli hotel. L’obiettivo è fornire un’esperienza utente superiore.

Al WWDC 2023, Apple ha annunciato la sua intenzione di rendere AirPlay disponibile negli hotel. Ciò consentirà agli utenti Apple di trasmettere facilmente musica e video ai televisori della propria camera da letto.

Per realizzare questo enorme progetto, Apple ha scelto di collaborare con il famoso produttore di TV LG. Il produttore è ampiamente presente negli stabilimenti alberghieri di tutto il mondo.

Apple x LG: una partnership chiara

Secondo LG, i suoi televisori sono i più popolari nelle camere d’albergo, superando Samsung, il che ha spinto Apple a scegliere una partnership. L’obiettivo di questa collaborazione è rendere AirPlay il più semplice possibile da usare, eliminando password, download di app e codici complessi.

Per la comunicazione, niente potrebbe essere più semplice. Gli utenti Apple dovranno semplicemente scansionare un codice QR univoco visualizzato sulla TV per creare una connessione istantanea.

Michael Kosla, vicepresidente dell’ospitalità presso LG Business Solutions, accoglie con favore questa partnership pionieristica nel settore dei viaggi e dell’ospitalità. I dettagli relativi alla compatibilità dei televisori LG con questa funzione non vengono divulgati.

Ancora un po’ di pazienza

Apple e LG stanno attualmente finalizzando i dettagli per il lancio di AirPlay Hotel entro la fine dell’anno. Questa nuova iniziativa promette di trasformare l’esperienza di intrattenimento in camera. Concretamente, ciò aumenterà la soddisfazione degli ospiti e darà agli hotel un netto vantaggio rispetto ai loro concorrenti locali.

In conclusione, Apple e LG stanno collaborando per democratizzare AirPlay negli hotel. L’obiettivo è semplificare la distribuzione dei contenuti per gli utenti Apple e dare agli hotel un innegabile vantaggio competitivo.

