Gli utenti di Instagram potranno nascondere i consigli che includono determinati hashtag o parole specifiche.

PARIGI, 31 agosto (Benin News/EP) –

Instagram Testare nuove opzioni di personalizzazione del feed che consentiranno agli utenti di limitare i suggerimenti di post che contengono determinati hashtag o parole specifiche.

La società ha annunciato che sta eseguendo due nuovi test in modo che le persone possano restringere ciò che vedono in questo spazio sulla piattaforma ed enfatizzare le opzioni esistenti. Per selezionare un’esperienza Instagram.

Innanzitutto, questo servizio di proprietà di Meta ha indicato che tiene conto dei seguenti vari elementi Interazioni con gli utenti Nell’app per personalizzare i contenuti che offre con particolare attenzione a cinque interazioni specifiche.

Questa è la probabilità che gli utenti trascorrano alcuni secondi sul post, lo commentino e apprezzino Condividilo di nuovo Oppure vai al profilo che lo ha pubblicato.

Così, ha chiarito Gli account possono essere aggiunti ai preferiti Per vedere più post più alti e più frequenti. Non ci sono post suggeriti in questa visualizzazione e l’app non pubblica mai chi è nell’elenco dei preferiti di ogni utente.

Ha anche notato che puoi vedere i post dell’account che appaiono nella sezione Segui in ordine cronologico e accedere agli ultimi 30 contenuti pubblicati.

Per quanto riguarda il contenuto proposto, ricorda al pubblico che le raccomandazioni sono incluse nella sezione ” Esplorare “. E nelle schede un negozio y “File I commenti possono essere inviati alla piattaforma in modo che i messaggi suggeriti corrispondano meglio agli interessi degli utenti.

Inoltre, l’elenco dei tre punti orizzontali in ciascuna stazione include il comando Non sono interessato.Un’opzione che, se cliccata, rimuove immediatamente i contenuti dal feed e riduce i suggerimenti futuri correlati.

In tal modo, ha ricordato agli utenti che possono regolare le impostazioni di Controllo dei contenuti sensibili per vedere più o meno questo tipo di contenuto, rafforzando di recente le sue protezioni per i minori di 16 anni.

Inoltre, ha affermato che l’app potrebbe smettere di mostrare i post suggeriti nel “feed”, che potrebbero essere temporaneamente nascosti per 30 giorni.

Sulla stessa linea, Instagram ha annunciato che sta eseguendo una serie di test per identificare contemporaneamente i post non importanti nella sezione Esplora, che possono essere… Scegli il pulsante “Non interessato”. Allo stesso tempo.

Proprio come il controllo del feed, la piattaforma nasconderà questi messaggi all’istante e Eviterà di visualizzare contenuti pertinenti Nel futuro.

Infine, ha indicato che presto inizierà a testare la possibilità di consentire agli utenti di farlo Avvisa la piattaforma che non desidera conoscere il contenuto Includi hashtag o parole chiave specifici nelle didascalie di foto o video.

Secondo la società che Non ha detto quando verranno implementate queste funzionalità. Ha ufficialmente indicato che ciò migliorerebbe la ricerca dei post e visualizzerebbe i post che vogliono vedere o a cui sono interessati.