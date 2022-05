Smartphone con schermo a inchiostro elettronico in vendita a breve

Il marchio cinese HiSense ha in programma di rilasciare l’A9, uno smartphone con schermo e-ink, quest’anno.

Questo non è il primo. Qualche anno fa, un’azienda russa ha commercializzato uno smartphone con schermo e-ink, una tecnologia adottata da tempo dai produttori di e-reader. Certo, questi schermi “e-ink” non visualizzano i colori e sono certamente lenti da aggiornare, ma hanno vantaggi unici. In particolare il fatto di offrire un comfort di lettura impareggiabile. Il suo schermo a risparmio energetico ne consente l’utilizzo anche per lunghi periodi senza la necessità di ricaricarlo…

È chiaro che il marchio cinese HiSense ha visto un’opportunità poiché ha scelto di creare uno smartphone a schermo singolo utilizzando questa tecnologia. Senza dubbio qui per guardare video, film o giocare. Lo smartphone A9 non ti consentirà comunque di eseguire la maggior parte delle app multimediali. Il produttore cinese ha scelto di concentrare i propri sforzi sulla produttività. L’utente può utilizzare lo schermo e-ink per leggere e-book, controllare la posta elettronica, navigare sul Web, inviare SMS o leggere documenti PDF senza ferirsi gli occhi…

Con il suo grande schermo da 6,1 pollici, lo smartphone A9 riesce a trovare il suo pubblico. Il brand cinese sta entrando in un mercato di nicchia… ma l’accoglienza sui social finora è stata molto positiva. Va però precisato che se il dispositivo ha un certo interesse, la sua scheda tecnica non fa necessariamente sognare. Non c’è 5G nel software, una vecchia versione di Android (Android 11), potenza limitata (4 GB di RAM e un processore Sanpdragon 662). Probabilmente sarebbe molto difficile sedurre i geek con questa formazione!

Sfortunatamente, il dispositivo sarà disponibile per la vendita solo in Cina. Il prezzo è di 1779 yuan, ovvero circa 250 euro.

